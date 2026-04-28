¿Renunciaste a tu trabajo? Así puedes recibir pago de utilidades en 2026, según la LFT

La respuesta es sí. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), renunciar voluntariamente no elimina tu derecho a recibir la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), siempre y cuando hayas generado ese beneficio durante el periodo correspondiente.

El pago de utilidades en México 2026 es una de las prestaciones más esperadas por millones de trabajadores. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes surge entre quienes dejaron su empleo recientemente: ¿te deben pagar utilidades si renunciaste?

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre las utilidades?

El artículo 117 de la LFT establece que los trabajadores tienen derecho a participar en las ganancias de las empresas donde laboran. Este derecho está respaldado también por la Constitución Mexicana.

Además, el artículo 33 señala que cualquier renuncia a prestaciones ya generadas es inválida. Esto significa que aunque hayas firmado tu renuncia o terminado tu relación laboral, tu ex patrón no puede negarte el pago si cumpliste con los requisitos.

En pocas palabras: si trabajaste durante el año fiscal que será tomado en cuenta para el reparto de utilidades, puedes recibir el pago proporcional.

¿Te pagan utilidades si renunciaste en 2025?

Si renunciaste durante 2025 y trabajaste en una empresa que genera utilidades, podrías recibir el pago en 2026.

Esto ocurre porque el reparto se calcula con base en las ganancias obtenidas por la empresa durante el ejercicio fiscal anterior. Aunque ya no formes parte de la plantilla laboral al momento del depósito, el derecho sigue vigente.

En muchos casos, cuando un trabajador renuncia antes de que se determine el monto final, la empresa debe dejar protegidos sus derechos para que pueda reclamar su pago posteriormente.

¿Cómo se calcula el pago de utilidades?

El artículo 123 de la LFT establece que el monto total se divide en dos partes:

- El 50% se reparte según los días trabajados durante el año

- El otro 50% se distribuye con base en el salario percibido

Esto significa que si trabajaste menos tiempo, recibirás una cantidad proporcional al periodo laborado.