Mi Tienda del Ahorro llegará también al sur de Saltillo

Mi Tienda del Ahorro llegará al sur de Saltillo, se ubicará en la Calzada Antonio Narro y estará lista para finales de año, será la cuarta tienda de este formato en la capital de Coahuila.

La Gerente de Relaciones Públicas de HEB México, Elke González Forstner indicó que están por iniciar la construcción para así en este mismo año estar abriendo esa tienda, la inversión y los empleos que se van a generar son algo aproximado a lo que se hizo en Mi Tienda del Ahorro Colosio.

González Forstner dijo que confían en el gobierno de Coahuila y añadió que están sumamente agradecidos por abrirles las puertas, por tener confianza en HEB y en el formato de Mi Tienda del Ahorro para seguir expandiéndose y creciendo.

Al cuestionarle porque le está apostando al sur de Saltillo con la inversión, comentó que todo Saltillo y Coahuila es muy importante, pues la comunidad confía mucho en la marca y para poder invertir y generar empleo añadió que confían mucho en los colaboradores porque son de mucho compromiso.

“Estamos muy contentos de seguir invirtiendo, creando y generando estos empleos para poder llevar sobre todo el producto con estas cualidades que tenemos en Mi Tienda del Ahorro de mejor precio, buena variedad, un buen producto con un extraordinario servicio”, aseguró.

En Saltillo las otras ubicaciones de Mi Tienda del Ahorro son Fundadores, Satélite y la recién inaugurada en Colosio.

Finalmente luego de que en la inauguración de Mi Tienda del Ahorro Colosio se mencionará que para Torreón viene una nueva inversión el próximo año, aunque no se específico de qué formato, comentó “eso lo estaremos anunciando cuando esto venga”.