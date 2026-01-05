Mientras campo mexicano agoniza por la falta de recursos, EU inyectará 78 mmdd a sus agricultores

MONTERREY.-Mientras el campo en México agoniza por falta de apoyos federales enfocados en liquidez y productividad, el Gobierno de Donald Trump apoyará con 78 mil millones de dólares a sus agricultores.

Según Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), al igual que México, EU se enfrentó en el 2025 a una crisis de rentabilidad agrícola, que perjudicó especialmente al maíz, sorgo y trigo, al conjuntarse un aumento en los costos de producción con el desplome de los precios del mercado por las cosechas internacionales superavitarias.

TE PUEDE INTERESAR: Estos cárteles mexicanos están vinculados con Nicolás Maduro

Resaltó que la diferencia en la estrategia entre ambas naciones, agregó Anaya, radica en que los apoyos de EU tienen por objetivo ser un puente financiero frente a las adversidades estructurales, no obstante, en México, en cambio, sólo se subsidia con fines asistencialistas y electorales, excluyendo a los productores medianos y grandes.

“EU demuestra que el apoyo al campo no es un asunto político, sino una prioridad de política pública orientada a la seguridad alimentaria, la estabilidad rural y la continuidad productiva”, dijo.

En ese sentido señala que la desigualdad entre ambos países ha gestado entre los agricultores un sentimiento a favor de excluir los granos básicos del T-MEC, aun cuando tal medida encarecería varios alimentos, como las proteínas animales y la tortilla, coinciden GCMA y el Consejo Nacional Agropecuario.

En relación al apoyo de Estados Unidos al campo, explicó que de los 78 mil millones de dólares, 12 mil pertenecen a un nuevo programa dirigido a agricultores afectados por disrupciones del mercado, que anunció el Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés).

Los 66 mil millones de dólares restantes provendrían de un aumento contemplado en el “One Big Beautiful Bill” (OBBB) a distintos programas, como el de “Cobertura de Pérdida de Precios” y el de “Cobertura de Riesgo Agrícola”, que protegen las ganancias de los productores cuando caen los precios del mercado o los ingresos totales.

Con información de Reforma