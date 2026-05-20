Moody’s recorta la calificación de México y está a un nivel de perder el grado de inversión

CDMX.- La agencia de calificación crediticia Moody’s Investors Service redujo la calificación soberana de México de ‘Baa2’ a ‘Baa3’, con lo que la ubicó en el último puesto del bloque de activos con grado de inversión.

La agencia explicó que la decisión responde al “debilitamiento sostenido” de la fortaleza fiscal, el aumento de la deuda y las presiones derivadas del apoyo continuo a Pemex.

TE PUEDE INTERESAR: Crecimiento de ventas minoristas en EU se desaceleró en abril por alza de la gasolina

La calificadora señaló que el deterioro fiscal se aceleró desde 2024 y prevé que continúe debido al gasto rígido, una base tributaria limitada y el respaldo financiero recurrente a Pemex, factores que han reducido la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento económico.

“A pesar de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, otras prioridades políticas, como la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, debilitaron los pilares y la eficacia de la política fiscal, contribuyendo a déficits mayores y a un deterioro más rápido de los indicadores de deuda de lo previsto”, dijo Moody’s, en su reporte.

“La posición fiscal de México se ha debilitado en comparación con países con calificación ‘Baa’ y su vulnerabilidad a las crisis fiscales ha aumentado, especialmente porque prevemos que el crecimiento económico se mantendrá moderado a corto plazo y que su retorno al crecimiento tendencial en torno al 2% será gradual”, añadió.

Moody’s indicó que el déficit fiscal se mantuvo elevado en 2025, cercano a 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) una vez incorporado el apoyo a Pemex, apenas por debajo del 5.3 por ciento registrado en 2024. Como resultado, la deuda bruta del gobierno aumentó a 49.3 por ciento del PIB en 2025, desde 46% en 2024 y 39.8% en 2023.

La agencia prevé que los déficits del gobierno federal y del sistema de seguridad social permanezcan por encima de 4 por ciento del PIB entre 2026 y 2027, debido a la rigidez del gasto, menores ingresos ante una desaceleración económica y menores impuestos a combustibles para contener el impacto de los precios energéticos.

Respecto a Pemex, Moody’s estimó que el gobierno otorgó apoyos por alrededor de 35 mil millones de dólares en 2025, equivalentes a 1.9 por ciento del PIB, y presupuestó otros 14 mil millones de dólares para 2026.

Añadió que espera más respaldos en los próximos años ante la falta de una mejora material en las operaciones de la petrolera.

Cabe destacar que el recorte de Moody’s era esperado por los analistas, ya que México estaba con perspectiva negativa, y se anuncia una semana después de que la calificadora S&P Global Ratings bajó la perspectiva de la nota soberana del país de ‘estable’ a ‘negativa’.