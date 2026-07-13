Mundial dejó importantes experiencias; ahora resta vender productos generados por el evento: OCV

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    Mundial dejó importantes experiencias; ahora resta vender productos generados por el evento: OCV
    Rodarte Leos indicó que la ocupación hotelera se contrajo en junio hasta 15%, por lo que los resultados del Mundial no se reflejaron en gran parte. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA

El objetivo es buscar alianzas con otras empresas y agencias de viaje para que los productos ofrecidos por el mundial se puedan comercializar

Al concluir está semana del Mundial de Futbol, el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Raúl Rodarte Leos dijo que les dejó un gran aprendizaje, pues logró unir a toda la cadena de valor y desarrollo productos turísticos, por lo que estos tours también se pueden utilizar para futuros eventos.

Recordó que en Saltillo la ocupación hotelera en junio se contrajo 15%, por lo que el fenómeno del mundial no se vio tanto reflejado, mientras que a nivel nacional se hablaba de más de 4 millones de visitantes, pero al final fueron cerca de 800 mil visitantes y se concentraron principalmente en ciudades como la CDMX, Monterrey y Guadalajara.

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“Hubo hoteles en Monterrey que tuvieron tarifas muy agresivas y muy altas, pero al final de cuentas tuvieron que revirar, cambiar su estratégica y bajar tarifas”, aseguró.

Ante ello, ahora buscarán alianzas con otras empresas y agencias de viaje para que estos productos que se generaron por el mundial se puedan comercializar, para que sea un beneficio para los empresarios (hoteles, viñedos, museos, etc), así como el usuario.

Recordó que en la ciudad se contará también con un recinto ferial, por lo que ahora analizarán con el gobierno del Estado cuál es su capacidad y datos importantes, para así empezar a promoverlo y prospectar eventos que se puedan traer para los siguientes años.

Cabe destacar que la semana pasada el director de la OCV Saltillo daba a conocer que en junio presentaron una baja de 17.8% y 20% en comparación al mismo mes del año pasado, mientras que en el periodo enero-junio fue una baja de 13% y 14%, respectivamente.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos, indicó que en junio 2026 cerraron con una ocupación de 46% que comparada con el 56% de junio 2025, representó una diferencia de 10 puntos y una baja del 17.8%

Mientras que los ingresos hoteleros de ese mes fueron de 92 millones de pesos y contra los 115 millones del mismo periodo de 2025, esto significó una variación de -20%. La tarifa promedio se mantuvo, al ubicarse en 1,700 pesos contra 1,696 de junio 2025.

En el caso del acumulado de enero-junio 2026, en la Región Sureste la ocupación fue de 45%, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de 52%, lo que fue una variación de siete puntos y una disminución de -13%.

Los ingresos hoteleros durante el primer semestre del año fueron de 550 millones de pesos, sin embargo, el número fue inferior en comparación a los 642 millones de pesos del mismo periodo del año pasado, esto significó un 14% menos; mientras que las tarifas el primer semestre de este año fue de 1,685 pesos contra 1,695 pesos del año pasado.

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