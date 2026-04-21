Negociaciones del T-MEC entre México y EU son ‘más duras’: CCE

CDMX.- El sector privado mexicano considera que las negociaciones entre México y Estados Unidos son “más duras” porque se parte del hecho de que no se eliminarán aranceles.

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, EU muestra “una postura más dura, más de la que habían tenido, a pesar de que ha habido un avance importante”.

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Digamos que los funcionarios estadounidenses “dicen que el presidente Trump no se quiere salir del tratado (T-MEC), pero no le gusta, no creen en el libre comercio y que no hay manera de que no haya aranceles para ningún país del mundo y que, bueno, hay un espacio para la negociación, para que México y Estados Unidos puedan aprovechar (el tratado). Sabemos que es parte de la negociación”, dijo.

El pasado lunes, Medina Mora fue uno de los empresarios y presidentes de organismos del sector privado que tuvieron un encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El copresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, dijo que Greer los escuchó “con atención, dijo que entendía la problemática y que iban a seguir las conversaciones”.

El líder del CCE refirió que en la plática con Greer le expusieron que “no queremos aranceles... lo saben perfectamente bien y es parte de nuestra posición; no queremos aranceles”.

Sin embargo, aunque “tienen una postura a escuchar, por supuesto que su posición es dura, pero bueno, yo creo que las conversaciones van avanzando”.