¿Nunca usaste tu crédito Infonavit?, así puedes recuperar tu dinero

Si no has solicitado un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mientras estaba empleado, o si el crédito se ha completado y tiene un saldo en su subcuenta de vivienda, este dinero no se perderá y puedes solicitarlo si ya te pensionaste.

Solo existen tres requisitos para que te entregue tus ahorros o, en su caso, los deposite en una cuenta de retiro personal administrada por una Afore.

La Subcuenta de Vivienda Infonavit es el fondo administrado por el Infonavit, que se activa cuando empiezas a cotizar en el Seguro Social; donde las empresas en las que trabajaste aportaron el equivalente a 5% de tu salario.

Dichos recursos fueron aportados por tu empleador sin ser descontados de tu sueldo, por lo que se acumularon y generaron rendimientos a lo largo del tiempo; esto te permitía sacar un crédito o generar un ahorro para el retiro; pero, si no lo utilizaste puedes reclamar ese dinero.

QUÉ NECESITAS PARA LA DEVOLUCIÓN

Los requisitos dependen del régimen de la Ley del Seguro Social en el que estés registrado:

Régimen 73

Aplica para trabajadores que comenzaron a laborar antes del 1° de julio de 1997; y de manera opcional, para quienes cuentan aportaciones previas y posteriores a esta fecha.

Así que, si te pensionaste bajo este régimen, recibirás la devolución directamente a tu cuenta bancaria, de todos tus recursos disponibles en el Infonavit junto con los rendimientos generados.

Régimen 97

Aplica para trabajadores que comenzaron a laborar después del 1° de julio de 1997; y de manera opcional, para quienes cuentan con aportaciones previas y posteriores a esta fecha.

Por lo que, si te pensionaste bajo este régimen, los recursos disponibles en tu Subcuenta de Vivienda 92 y Subcuenta de Vivienda 97 son enviados a tu Afore para sumarse al monto de tu pensión.

En otro apartado, si tienes recursos en el Fondo de Ahorro 72-92 y/o Subcuenta de Vivienda Solo Infonavit, debes solicitar la devolución de estos dos fondos en el Infonavit.

DÓNDE SOLICITAR TU DEVOLUCIÓN

El instituto subrayó que este trámite lo puedes hacer de manera gratuita, rápida y sin necesidad de intermediarios en Mi Cuenta Infonavit, disponible en la dirección https://micuenta.infonavit.org.mx/.

Requisitos

Tener vigente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tu firma electrónica avanzada (e-firma).

Proporcionar la CLABE de una cuenta bancaria a tu nombre y que acepte depósitos por la cantidad a devolver.

Contar con una resolución de pensión expedida por el IMSS.

¿Qué hago si no cuento con los requisitos?

Si no cuentas con alguno de los requisitos o necesitas más información, puedes acudir a tu Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano. No olvides sacar tu cita en Infonatel: 800 008 3900.

No existe un tiempo máximo para solicitar la devolución del saldo de tu Subcuenta de Vivienda, después de obtener tu dictamen de pensión; así que puedes estar seguro de que ese dinero no se perderá.

Incluso si en un periodo de 9 años no has solicitado la devolución de estos recursos, el Instituto te enviará por correo electrónico y/o mensaje de SMS un aviso para informarte los requisitos y canales de atención para hacerlo.

Por ello es muy importante que tus datos estén actualizados en Mi Cuenta Infonavit: micuenta.infonavit.org.mx.

Si no estás registrado, hazlo.

CLAVES A CONSIDERAR

Sin importar si te encuentras pensionado o aún trabajas, es importante que revises de manera constante tu Resumen de Movimientos desde Mi Cuenta Infonavit y/o la Aplicación Móvil Infonavit, para conocer cada detalle de tu ahorro.

No te dejes sorprender, todos los trámites y servicios en el Infonavit son gratuitos.

Si una persona te ofrece ayuda para retirar tu Subcuenta de Vivienda sin cumplir los requisitos o a cambio de un porcentaje de esta, podrías ser víctima de una estafa.

BENEFICIOS EXTRAS

En la comunidad de Socios Infonavit puedes disfrutar de descuentos y beneficios exclusivos. Solamente necesitas tu Número de Seguridad Social (NSS) y tu contraseña de Mi Cuenta Infonavit.

Descarga la aplicación o regístrate hoy mismo en app.socioinfonavit.com.

Además, en infonavitfacil.mx puedes conocer todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara.

