OCDE sube a 1.3% expectativa de crecimiento para México este año

CDMX.-Al estimar que el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un avance de 1.3%, en un entorno marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó ligeramente su previsión de crecimiento para México en 2026.

Fue en el mes de diciembre del 2025, que la estimación del organismo fue de 1.2% para México y la mejoró en 0.1 puntos para este año.

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De acuerdo al informe “Perspectivas Económicas: poniendo a prueba la resiliencia”, la OCDE, el organismo proyectó que el crecimiento económico mundial en este año se desacelerará en 0.4 puntos, luego de que en 2025 cerró con 3.3%, lo que será resultado de factores como los altos costos energéticos, la incertidumbre por la guerra y un menor consumo, además de que en algunos países se espera suba la inflación.

Por otro lado, para 2027 la OCDE espera una ligera recuperación, aunque dependerá de que los precios de la energía bajen gradualmente, tras el alza que registran por el conflicto en Medio Oriente, el cual genera altos costos humanos y económicos, además de que pone a prueba la estabilidad de la economía global.

El ajuste positivo para 2026 se sustenta en un mayor dinamismo de la inversión, así como en aranceles más bajos de lo inicialmente previsto y el buen desempeño de la economía global durante 2025.

LA GUERRA Y LOS ENERGÉTICOS

Al momento la guerra ha interrumpido las rutas de transporte por donde pasan productos energéticos clave para el suministro mundial, lo que provoca un alza de precios no solo de los energéticos sino también de sus subproductos como los fertilizantes.

Esta situación es la consecuencia del menor tránsito por el estrecho de Ormuz y por los daños a la infraestructura energética de la región.

Asimismo en los mercados financieros, el conflicto provocó mayor volatilidad, caídas en bolsas y un fortalecimiento del dólar. Lo que provocó una depreciación del peso mexicano en términos efectivos, además de un alza en los rendimientos de los bonos soberanos, lo que coloca a México entre los más países más afectados en este rubro.

Al momento Irán ha recahzado el plan de 15 puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerarlo de exagerado. La extensión de la guerra preocupa a analistas al señalar que podría afectar la inflación a nivel mundial.

Hasta ahora, el aumento en los precios de la energía ocurre en un contexto donde la inflación ya es elevada en países como México, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos. Esto ha incrementado las expectativas inflacionarias, comentó la OCDE.