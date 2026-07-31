Ocupación hotelera en Ramos Arizpe se mantiene en menos del 50%

Al cierre de julio la ocupación hotelera en Ramos Arizpe se mantuvo en un 35%, debido a que el sector que depende en gran medida del turismo de negocios, siguen sin empresas con remodelaciones, ampliaciones o inversiones importantes que les genere traer trabajadores de otros lugares a la localidad.

El vicepresidente en la Región Sureste de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Mario Aguirre, señaló que en Ramos Arizpe los ingresos hoteleros eran de 1.2 millones de pesos mensuales con ocupaciones de un 45 a 50%, sin embargo, actualmente el ingreso mensual llega al millón de pesos con una tarifa promedio de 850 pesos diarios.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026 compensa bajo consumo de cerveza mexicana en EU

Ante ello, durante los primeros siete meses del año se estimó que los ingresos hoteleros en este municipio estuvieron entre los 7 a 8 millones de pesos, el mejor mes fue mayo con un 45 a 48% de ocupación; mientras que el mes más bajo fue enero con un 28% de ocupación y febrero fue algo similar.

En el caso de las empresas, agregó que está temporada no se ha visto movimiento por parte de las empresas que les genere traer gente de otros estados a trabajar en las plantas, Mario Aguirre describió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha generado una incertidumbre enorme y las empresas están paralizadas.

“Lo que hay ya está, pero no hay inversiones porque no hay claridad, no saben si el día de mañana habrá más aranceles o restricciones, por ello, la gente está muy cauta para invertir”, aseguró.

Lo hoteles de Ramos dependen hasta un 90% del turismo de negocios que llega por las empresas, mientras que el resto son visitantes que visitan a algún familiar o llega al municipio para realizar algún trámite, sin embargo, el fuerte es el turismo industrial.

Hasta ahora tampoco han sentido a nivel hospedaje un impacto por los proyectos que General Motors traerá Ramos Arizpe como es la producción del Aveo y del Groove.

Sin embargo, reconoció que cuando se dio la noticia fue algo que impactó positivamente y aunque las unidades empiezan hasta 2027, esperan que entre agosto-septiembre se comience a dar algo de movimiento.

Por lo pronto, comentó que en otros años desde mayo venían muchos trabajadores foráneos a realizar trabajos en las plantas locales, lo que siguió durante los meses de junio, julio y parte de agosto.

“Habiendo movimiento si teníamos en todos los hoteles gente que venía a ciertas empresas a mantenimiento, remodelación o ampliaciones, esto fue todavía en 2024 y parte de 2025, pero luego fue bajando entre agosto-septiembre del año pasado”, aseguró.

Finalmente informó que el próximo año se estará sumando el hotel que se construye a un lado del aeropuerto y que cuenta con cerca de 120 habitaciones, en este caso se estimó que debe llevar un avance de un 80% a 85%.