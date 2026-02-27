OpenAI anuncia inversión de 110 mil mdd y alianza estratégica con Amazon

/ 27 febrero 2026
    OpenAI anuncia inversión de 110 mil mdd y alianza estratégica con Amazon
    Las inversiones tendrá por objetivo ampliar el alcance de la demanda y el uso de infraestructura energética de los servidores. VANGUARDIA

La empresa matriz de ChatGPT anunció al público que estas inversiones también incluyen la colaboración de NVIDIA y SoftBank; se estima un valor de 730 mil mdd

OpenAI, empresa matriz de ChatGPT, anunció este 27 de febrero una serie de inversiones por un valor de 110 mil millones de dólares (mdd) entre SoftBank, NVIDIA y Amazon, que se estima tendrá una financiación valorada de 730 mil mdd, con el objetivo de responder a la demanda de los consumidores e invertir en “computación, distribución y capital”.

Amazon será la empresa que más aportará en esta inversión conjunta por un valor de 50 mil mdd y NVIDIA y SoftBank invertirán 30 mil mdd cada una; asimismo, OpenAI puntualizó que llevará a cabo una alianza estratégica con Amazon y el apoyo a la computación de próxima generación de NVIDIA.

La matriz de ChatGPT especificó que su producto especializado en programación, “Codex”, triplicó a comienzos de 2026 su alcance, alcanzando 1.6 millones de usuarios y que las personas que tienen contratado el servicio empresarial —de suscripción— de ChatGPT ya alcanzó “más de 9 millones de usuarios”.

Además, “ChatGPT es el punto de partida para la IA, con más de 900 millones de usuarios activos semanales y más de 50 millones de suscriptores”, informó el comunicado de OpenAI.

AMAZON SE ASOCIA PARA IMPULSAR PRODUCCIÓN DE APLICACIONES

A su vez, OpenAI informó al público que la asociación estratégica con Amazon consistirá en impulsar la creación de aplicaciones y agentes por medio de inteligencia artificial generativa, así como el consumo de 2 gigavatios de la infraestructura de Amazon.

Además, Amazon proveerá el uso exclusivo de la nube de OpenAI Frontier —presentada a comienzos de febrero como un gestor de tareas con IA— a los clientes terceros de ambas empresas.

“La valoración de esta nueva ronda aumenta el valor de la participación de la Fundación OpenAI en OpenAI Group a más de 180 mil millones de dólares, fortaleciendo aún más lo que ya era una de las organizaciones sin fines de lucro con más recursos de la historia y amplía su capacidad para financiar la filantropía en áreas como avances en salud y resiliencia de la IA”, concluyó la empresa matriz de ChatGPT.

