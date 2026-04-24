Ordena EU reducción de aranceles en acero automotriz de México y Canadá

Con la medida anunciada este jueves en el Registro Federal estadounidense, los importadores podrían reducir las tarifas arancelarias de hasta 50 por ciento, ordenadas en octubre pasado, a un nivel de 25 por ciento.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó la reducción de aranceles a los proveedores de acero mexicanos y canadienses para vehículos medianos y pesados, así como autopartes, pero deja fuera los autos ligeros.

“Las empresas que soliciten la reducción deberán proporcionar detalles de sus compromisos de producción en Estados Unidos, incluyendo las ubicaciones previstas y la capacidad esperada”, se detalló en la medida publicada en Estados Unidos.

“Es muy probable que esta medida impacte a los grandes fabricantes de automóviles y sus proveedores, incluyendo a los Tres Grandes -General Motors, Ford Motor Co. y Stellantis- que dependen en gran medida de insumos de acero y aluminio provenientes de toda Norteamérica”.

En tanto, la Secretaría de Economía acotó que esta medida es resultado de la insistencia en la serie de reuniones con autoridades comerciales de Estados Unidos.

“El beneficio se refiere a la reducción del nivel arancelario actual de 50 por ciento aplicado al acero y aluminio, para alcanzar hasta un nivel de 25 por ciento como máximo (en función de los compromisos de producción en Estados Unidos)”, reiteró la dependencia mexicana.

Para acceder a los beneficios, las empresas deben cumplir con las reglas de origen del T-MEC, realizar los procesos de fundido y colado en la región de Norteamérica, además de ser un proveedor directo o indirecto de la industria automotriz pesada de Estados Unidos y, tener compromisos de producción en ese país.

La medida no incluye la fabricación de autos ligeros.

Cabe recordar que desde octubre del año pasado, las exportaciones de acero, aluminio y cobre de México y Canadá enfrentan un arancel de 50 por ciento en Estados Unidos, justificado en la Sección 232.

Si bien la medida abarca al sector automotriz, deja fuera al resto de las industrias proveedoras. Al mismo tiempo, desde marzo pasado, México y Estados Unidos han realizado una serie de reuniones bilaterales, previas a la revisión del T-MEC.