Suma EU otras 13 barreras al comercio en que incurre México

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México
/ 24 abril 2026
    Suma EU otras 13 barreras al comercio en que incurre México
    Una de las barreras que acusa EU es no realizar consultas públicas antes de emitir una regulación. CUARTOSCURO

De las 54 que se plantearon originalmente, ya se atendieron 50, dijo el secretario de Economía Marcelo Ebrard

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) identificó otras 13 barreras al comercio que hay en México adicionales a las 54 que anteriormente le plantearon, de acuerdo con la Secretaría de Economía mexicana.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que Estados Unidos publicó “un reporte, donde hay 13 nuevos que no eran los 54”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reporta-sectur-record-de-turismo-en-mas-de-20-anos-HE20241565

Expuso que de los 54 planteamientos que originalmente le hizo la USTR, México ya atendió más de 50, “parece que estamos terminando, nos faltarán tres de esos”.

Sin embargo, de acuerdo con el último documento que emitió el gobierno estadounidense, el Informe Nacional de Estimación de Comercio 2026, estas últimas barreras tienen que ver con diversos temas como el no realizar consultas públicas antes de emitir una regulación, como fue con la regulación para aduanas que se publicó el 27 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Advierten que el gobierno mexicano impuso nuevas reglas que restringen la entrada de ciertos productos en algunas aduanas lo que dificulta a los exportadores estadounidenses, sobre todo de electrónicos, ya que tienen que arreglar la transportación y la logística solo a los puertos autorizados para manejar esos productos.

La USTR advierte que hay retrasos de 18 a 24 meses para dar las adjudicaciones de registros sanitarios y solicitudes de permisos de importación e incluso advierten que el ambiente regulatorio de dispositivos médicos, de farmacéuticos e insumos registra mínimas mejoras.

Otra de las barreras que identifican es que en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el período de consulta pública es de solo 10 días hábiles.

Asimismo, advierten que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no es un organismo autónomo como si lo fue el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, por lo que advierten que estarán observando su desempeño, entre otras barreras.

Estas son parte de las barreras que identificó la USTR que hay en nuestro país rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y previo a la reunión formal de negociación bilateral que se llevará a cabo el 25 de mayo próximo en la Ciudad de México.

Se espera que en el encuentro participen, como parte del equipo negociador de México, además de Ebrard, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué; Roberto Lazzeri, quien será el próximo embajador de México en Estados Unidos; Diana Alarcón, de Banco Mundial, así como el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra.

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