Paga Topo Chico 2 mil 594 mdp a SHCP y evita juicio penal

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    Paga Topo Chico 2 mil 594 mdp a SHCP y evita juicio penal
    Es el acuerdo reparatorio más alto que se ha pagado al gobierno federal en los últimos años. CUARTOSCURO

Pago forma parte de un acuerdo reparatorio con el que evita que la FGR ejerza acción penal por defraudación fiscal

Topo Chico S. de R.L. de C.V., propiedad de Coca Cola Company, pagó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un total de 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos, como parte de un acuerdo reparatorio para evitar que la FGR ejerciera la acción penal en su contra por defraudación fiscal.

La Fiscalía General de la República informó que este acuerdo fue alcanzado en fechas recientes por la compañía y la SHCP, a través de una negociación ante el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la dependencia ministerial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/vuelve-eu-a-la-carga-anuncia-arancel-de-10-a-mexico-y-otros-paises-por-trabajo-forzoso-JE22378346

El pago de la embotelladora extingue la acción penal, es decir, tiene como consecuencia que la FGR cancele la carpeta de investigación iniciada con la querella que presentó la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) en contra de integrantes de la compañía.

“Con la intervención del OEMASC de la FGR, en días pasados, una empresa regularizó voluntariamente su situación fiscal, mediante la suscripción de un Acuerdo Reparatorio de cumplimiento inmediato por la cantidad citada”, indicó la FGR en un comunicado.

“La formalización de este Acuerdo Reparatorio con la SHCP, representada por la Procuraduría Fiscal, permitió la reparación integral del daño a través de la implementación con eficacia de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como instrumentos que favorecen el cumplimiento voluntario de las obligaciones, en beneficio del interés público y la procuración de justicia”.

Agregó que, por medio del OEMASC, la Fiscalía acerca la justicia a las víctimas y ofendidas de forma sensible e inmediata a través de acuerdos dentro de procedimientos flexibles, voluntarios y confidenciales “que extinguen la acción penal”.

Este es el acuerdo reparatorio más alto que ha sido pagado en los últimos años a nivel federal.

Si bien el acordado por Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México, tiene un monto mayor, pues asciende a más de 216 millones de dólares, el empresario sólo pagó 104 millones, equivalentes a mil 822 millones de pesos al tipo de cambio actual, y avisó que ya no pagaría el resto.

Topo Chico ahora es una filial de Arca Company y es parte del sistema de empresas de Coca Cola Company.

Fundada en Monterrey, Nuevo León, Coca Cola Company adquirió en 2017 a la embotelladora de agua mineral en 220 millones de dólares.

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