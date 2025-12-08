Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix

Paramount Skydance anunció este lunes 8 de diciembre una oferta pública de adquisición hostil dirigida directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), con una propuesta en efectivo de 30 dólares por acción, lo que valora la compañía en 108 mil millones de dólares, incluida su deuda. La medida ocurre días después de que Netflix informara que su consejo de administración y el de WBD habían aprobado un acuerdo por 82 mil 700 millones de dólares, orientado a la adquisición parcial de los activos de la empresa. En su comunicado, Paramount señaló que su propuesta ofrece una ventaja financiera clara frente a la de Netflix. “La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix”, afirmó la empresa, destacando que su planteamiento representa un beneficio superior y directo para los inversionistas. TE PUEDE INTERESAR: Netflix compra Warner Bros por 82,700 millones de dólares; HBO se sumará a su catálogo

PARAMOUNT PRESENTA OFERTA DIRECTAMENTE A ACCIONISTAS PARA COMPRAR WARNER BROS La compañía agregó que “la recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix... se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio”, subrayando su desacuerdo con la evaluación financiera que llevó a WBD a respaldar la operación con la plataforma de streaming. Paramount optó por evitar al consejo de administración de WBD y planteó su oferta directamente a los accionistas. La empresa describió su propuesta como “superior” e insistió en que el consejo de WBD está “persiguiendo una propuesta inferior que conduciría a un proceso complicado de aprobación regulatoria”. La oferta de Paramount consiste íntegramente en efectivo y se estima en 108 mil 400 millones de dólares, un monto considerablemente mayor al planteado por Netflix. Por su parte, la oferta de Netflix combina efectivo (23.25 dólares por acción) y acciones (4.50 dólares por acción) para alcanzar un total de 82 mil 700 millones de dólares. Según Paramount, esta estructura financiera representa una desventaja para los accionistas de WBD, quienes recibirían menos recursos líquidos en comparación con su planteamiento. PARAMOUNT VA POR ESTUDIOS, STREAMING, BIBLIOTECA Y CANALES DE WARNER BROS La oferta de Paramount contempla la compra total de WBD, incluyendo: - El estudio cinematográfico Warner Bros. - El servicio de streaming HBO Max - La biblioteca de contenidos del conglomerado - Canales de cable como CNN, TNT, TBS y otros Paramount señaló que esta integración busca consolidar un portafolio que, en palabras del director ejecutivo David Ellison, “creará un Hollywood más fuerte”. Ellison añadió que su propuesta “es lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”, haciendo referencia al impacto que una adquisición total podría tener en la estructura de producción y distribución del sector audiovisual. En contraste, la oferta previamente anunciada por Netflix no incluye la integración de los canales de cable, lo que implicaría conservar parte de la estructura separada bajo otros acuerdos.