Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix

Dinero
/ 8 diciembre 2025
    Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix
    Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía. FOTO: VANGUARDIA

Paramount presenta una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery y desafía la propuesta aprobada con Netflix

Paramount Skydance anunció este lunes 8 de diciembre una oferta pública de adquisición hostil dirigida directamente a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), con una propuesta en efectivo de 30 dólares por acción, lo que valora la compañía en 108 mil millones de dólares, incluida su deuda.

La medida ocurre días después de que Netflix informara que su consejo de administración y el de WBD habían aprobado un acuerdo por 82 mil 700 millones de dólares, orientado a la adquisición parcial de los activos de la empresa.

En su comunicado, Paramount señaló que su propuesta ofrece una ventaja financiera clara frente a la de Netflix. La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix, afirmó la empresa, destacando que su planteamiento representa un beneficio superior y directo para los inversionistas.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix compra Warner Bros por 82,700 millones de dólares; HBO se sumará a su catálogo

$!Paramount irrumpió con una oferta hostil para adquirir Warner Bros. Discovery, elevando la disputa corporativa con Netflix por uno de los mayores conglomerados mediáticos del mundo.
Paramount irrumpió con una oferta hostil para adquirir Warner Bros. Discovery, elevando la disputa corporativa con Netflix por uno de los mayores conglomerados mediáticos del mundo. FOTO: ESPECIAL

PARAMOUNT PRESENTA OFERTA DIRECTAMENTE A ACCIONISTAS PARA COMPRAR WARNER BROS

La compañía agregó que la recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix... se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio, subrayando su desacuerdo con la evaluación financiera que llevó a WBD a respaldar la operación con la plataforma de streaming.

Paramount optó por evitar al consejo de administración de WBD y planteó su oferta directamente a los accionistas. La empresa describió su propuesta como “superior” e insistió en que el consejo de WBD está “persiguiendo una propuesta inferior que conduciría a un proceso complicado de aprobación regulatoria”.

La oferta de Paramount consiste íntegramente en efectivo y se estima en 108 mil 400 millones de dólares, un monto considerablemente mayor al planteado por Netflix. Por su parte, la oferta de Netflix combina efectivo (23.25 dólares por acción) y acciones (4.50 dólares por acción) para alcanzar un total de 82 mil 700 millones de dólares.

Según Paramount, esta estructura financiera representa una desventaja para los accionistas de WBD, quienes recibirían menos recursos líquidos en comparación con su planteamiento.

PARAMOUNT VA POR ESTUDIOS, STREAMING, BIBLIOTECA Y CANALES DE WARNER BROS

La oferta de Paramount contempla la compra total de WBD, incluyendo:

- El estudio cinematográfico Warner Bros.

- El servicio de streaming HBO Max

- La biblioteca de contenidos del conglomerado

- Canales de cable como CNN, TNT, TBS y otros

Paramount señaló que esta integración busca consolidar un portafolio que, en palabras del director ejecutivo David Ellison, creará un Hollywood más fuerte”. Ellison añadió que su propuestaes lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”, haciendo referencia al impacto que una adquisición total podría tener en la estructura de producción y distribución del sector audiovisual.

En contraste, la oferta previamente anunciada por Netflix no incluye la integración de los canales de cable, lo que implicaría conservar parte de la estructura separada bajo otros acuerdos.

$!Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD,
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, FOTO: ESPECIAL

PROYECCIONES Y TIEMPOS DE APROBACIÓN

Netflix informó que el cierre de su operación está previsto entre 12 y 18 meses, sujeto a aprobaciones regulatorias, autorizaciones de los accionistas de Warner y otros requisitos. La compañía indicó que espera un análisis detallado de competencia y condiciones específicas de integración.

Por su parte, Paramount declaró tener “plena confianza en obtener la aprobación regulatoria con rapidez en caso de concretarse su propuesta, aunque no especificó un plazo estimado para cerrar la operación.

La confrontación entre ambas empresas ha abierto un escenario de disputa por el control de uno de los principales conglomerados mediáticos del mundo, cuyas propiedades incluyen franquicias como Harry Potter, Game of Thrones, DC Comics, canales internacionales y una de las bibliotecas audiovisuales más extensas de la industria del entretenimiento.

Mientras el consejo de administración de WBD respalda la operación con Netflix, la acción pública de Paramount busca que los accionistas consideren una alternativa que, según la compañía, ofrece mayores beneficios financieros inmediatos y un proceso de integración más directo.

Por el momento, no se ha emitido una respuesta oficial de WBD ante esta oferta hostil, y los analistas anticipan que los próximos días serán determinantes para el rumbo de una de las mayores operaciones corporativas en la historia reciente del entretenimiento global.

Con información de El Financiero y Forbes

Temas


Cine
Televisión
Streaming

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Netflix
Warner Bros
Paramount

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La planta de GM en Ramos Arizpe registra paros técnicos periódicos; en 2025 ya se suspendieron actividades entre abril y noviembre.

Aclara GM Ramos Arizpe que paro técnico navideño será del 17 de diciembre al 6 de enero
true

México FIFA 2026 = Olimpiadas 1968. Episodio 1
El denunciante, Royme “N”, interpuso la denuncia porque su entonces esposa compartió un video íntimo sin su consentimiento; tras cinco años, el caso ha pasado por diversas etapas y finalmente inició juicio oral.

Inicia el primer juicio oral en Coahuila por Ley Olimpia con hombre como víctima
Un accidente con varias unidades pesadas y un tráiler incendiado mantiene cerrada la autopista Monterrey-Saltillo, mientras Guardia Nacional y Protección Civil atienden la zona

Reporta Protección Civil de NL que sigue el cierre de la autopista Mty-Saltillo
Viacrucis burocrático

Viacrucis burocrático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el anuncio que Michael y Susan Dell prometieron una suma histórica de 6.250 mdd para financiar “cuentas Trump” para niños, en la Casa Blanca.

Los Estados Unidos de América de Trump

El agua comenzó a filtrarse durante la madrugada y alcanzó varias habitaciones de la vivienda.

Familias pierden parte de su patrimonio por desbordamiento de pozo de Agsal
true

McLaren se lleva todo en la F1, 2025: Lando Norris gana campeonato de pilotos