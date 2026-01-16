Pemex regresa a la Bolsa Mexicana de Valores para colocar deuda

Dinero
/ 16 enero 2026
    Pemex regresa a la Bolsa Mexicana de Valores para colocar deuda
    La empresa busca recursos en medio de una situación similar, con problemas de liquidez y altos niveles de deuda que se adicionan al incumplimiento de pago a proveedores. FOTO: CUARTOSCURO.

Pemex expuso que el desarrollo de las reservas asignadas a la petrolera mexicana por el Gobierno Federal requiere inversiones significativas de capital

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para levantar hasta 31 mil 500 millones de pesos en deuda para enfrentar sus necesidades de inversión productiva, de acuerdo con un nuevo prospecto publicando en el mercado financiero.

“Pemex debe realizar inversiones significativas para mantener sus niveles actuales de producción y para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos de México asignadas por el Gobierno Federal. Cualquier reducción en los ingresos de Pemex, ajustes en el presupuesto, o la incapacidad para obtener financiamiento podrían limitar su capacidad para realizar inversiones con recursos propios”, señaló la empresa en el prospecto.

Además, explicó que “la capacidad de Pemex para mantener e incrementar sus niveles de producción de petróleo crudo depende en gran medida de su capacidad para desarrollar exitosamente las reservas de hidrocarburos, y a largo plazo, de su capacidad para desarrollar reservas adicionales”, apuntó.

Por ello, Pemex afirmó que invierte continuamente para incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos y mejorar la fiabilidad y productividad de su infraestructura.

