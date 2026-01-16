Pemex regresa a la Bolsa Mexicana de Valores para colocar deuda

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) regresó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para levantar hasta 31 mil 500 millones de pesos en deuda para enfrentar sus necesidades de inversión productiva, de acuerdo con un nuevo prospecto publicando en el mercado financiero.

“Pemex debe realizar inversiones significativas para mantener sus niveles actuales de producción y para incrementar las reservas probadas de hidrocarburos de México asignadas por el Gobierno Federal. Cualquier reducción en los ingresos de Pemex, ajustes en el presupuesto, o la incapacidad para obtener financiamiento podrían limitar su capacidad para realizar inversiones con recursos propios”, señaló la empresa en el prospecto.

TE PUEDE INTERESAR: Ante incertidumbre económica, mercado laboral se mantiene débil en México: BBVA

Además, explicó que “la capacidad de Pemex para mantener e incrementar sus niveles de producción de petróleo crudo depende en gran medida de su capacidad para desarrollar exitosamente las reservas de hidrocarburos, y a largo plazo, de su capacidad para desarrollar reservas adicionales”, apuntó.

Por ello, Pemex afirmó que invierte continuamente para incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos y mejorar la fiabilidad y productividad de su infraestructura.