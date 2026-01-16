Ante incertidumbre económica, mercado laboral se mantiene débil en México: BBVA

CDMX.- Debido a la creación limitada del empleo formal, en un entorno marcado por la pérdida de confianza empresarial y el bajo dinamismo de la inversión en México, el grupo financiero BBVA manifestó que el mercado laboral mexicano mantuvo un desempeño débil durante el 2025.

Informó que que acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empleo formal cerró el año con un crecimiento anual de 1.3%, equivalente a 213 mil trabajadores afiliados.

Y aunque aunque hubo la incorporación de trabajadores de plataformas digitales no implicó la creación de nuevas plazas, lo que al descontar el efecto de estos trabajadores, la dinámica subyacente del empleo formal fue considerablemente más débil.

Precisó que en 2025 se incorporaron 206 mil trabajadores de este tipo y que, al excluirlos, el crecimiento anual del empleo se reduce a 0.3%.

En ese sentido explicó que la debilidad del empleo formal está estrechamente vinculada a la contracción de la inversión productiva.

Asimismo con base en la información más reciente disponible a octubre, la formación bruta de capital fijo registró una caída anual de 5.8% en términos reales, mientras que el componente de maquinaria y equipo presentó una contracción de 10.3%, reflejando un entorno de cautela del sector privado.

Lo anterior de acuerdo con el indicador de confianza empresarial que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Fue a través de este que se informó que el “momento adecuado para invertir” del Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 35.8 puntos, es decir por debajo del umbral de 50 puntos y con 151 meses consecutivos en terreno pesimista

Asimismo el indicador sobre la “Situación económica presente del país” se situó en 46.4 puntos, acumulando 11 meses por debajo de ese nivel.

Eliminación de plazas laborales clave

Añadió que la debilidad del empleo formal se explicó por la destrucción de puestos de trabajo en sectores clave.

Explicó que el sector agropecuario acumuló 28 meses consecutivos con tasas anuales negativas y cerró 2025 con una contracción de 3.9%.

En el caso de la manufactura, principal motor del empleo formal, señaló que registró tasas anuales negativas durante todo el año y concluyó con una caída de 2.1% en el empleo.

Además en relación al sector de la construcción, la firma BVA recordó que para diciembre tuvo una caída mensual de 0.57% y acumuló 16 meses consecutivos con tasas anuales negativas.

Ante esta situación, cerró el año con una contracción anual de 2.3%, al mismo tiempo que destacó que fue desde septiembre de 2024, que la pérdida acumulada de empleo en este sector alcanzó 11.9%.

En contraste, indicó que el sector servicios mostró mayor resiliencia, aunque cerró 2025 con un crecimiento anual de apenas 1.6%, por debajo de los niveles observados en años previos.

Por otro lado, el comercio presentó un desempeño relativamente más favorable, con una creación de empleo anual de 3.1%, mientras que el mayor crecimiento sectorial se registró en comunicaciones y transportes, con una variación anual de 13.1%.

Sin embargo, la firma financiera precisó que este avance se explica fundamentalmente por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales y no por una expansión genuina de la actividad productiva.