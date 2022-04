Personas hacen hasta tres horas en filas del el SAT en Saltillo

Entre dos y tres horas es el tiempo que les lleva para ser atendidos a quienes están acudiendo a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), aunque hay casos donde el tiempo se ha extendido todavía más.

El director de Saltillo Asesores, Jorge Ayax Cabello, dijo que son varios los factores los que están influyendo o se están conjugando para que se den estas cargas administrativas, uno de ellos es la Declaración Anual de las Personas Físicas, hay quienes por ello tienen la necesidad de actualizar su Firma Electrónica, otros tienen alguna dificultad para presentar su declaración anual.

TE PUEDE INTERESAR: Víctimas de mega fraude en el Infonavit recuperarían sus casas, continuando los juicios en Coahuila

Pero también con el cambio de la versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet en su versión 4.0, ahora los datos del nombre del contribuyente, así como el Código Postal de su domicilio tiene que estar de acuerdo a la base de datos del SAT, por ello, los trabajadores que no tienen al día sus datos ante el SAT, los patrones les piden una constancia de situación fiscal que incluya los datos del trabajador porque de no contar con ellos, no les van a timbrar su recibos y sin ello, no les van a poder pagar.

TE PUEDE INTERESAR: Gastan alcaldías de Coahuila más en nómina que en obras públicas, al cierre de las pasadas administraciones