Políticas migratorias de EU impacta a turismo fronterizo en Coahuila: AMHMC

Entre un 25 a 30% ha bajado el turismo de Estados Unidos en la frontera ante las políticas migratorias que ha implementado el actual gobierno de ese país, reconoció el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Enrique Ayala.

Agregó que han dejado de cruzar los paisanos que tienen temor o creen que puede tener algún problema al pasar, “tienen miedo a pasar porque están demasiados duros con la pasada y están checando todo y se sintió desde que empezaron éstas políticas migratorias”, aseguró.

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Enrique Ayala indicó que para la zona fronteriza, el turismo médico representa hasta un 50% de los visitantes que reciben, aunque principalmente en el municipio de Piedras Negras, asimismo aunque si llegan a recibir visitantes anglosajones, esto no se compara con otras zonas del país.

Indicó que en su mayoría los que llegan son connacionales que ya conocen la región, o tienen conocidos en la misma, asimismo la mayoría de ellos no son ciudadanos americanos, sino residentes o que obtuvieron la ciudadanía por naturalización.

“Tienen temor o sienten que van a tener algún problema por pasar o simplemente tienen miedo a pasar porque están demasiados duros con la pasada y están checando todo, pero hay gente que tiene miedo, no sé, pero se sintió desde que empezaron esas políticas migratorias, nosotros lo más que recibimos son connacionales”, indicó.