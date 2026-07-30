Retoma Stellantis las ganancias por demanda en Norteamérica

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    Retoma Stellantis las ganancias por demanda en Norteamérica
    El fabricante automotor registró una utilidad neta de 293 millones de euros en el segundo trimestre, aunque su resultado operativo ajustado quedó ligeramente por debajo de las estimaciones.

Gracias al aumento en la demanda de modelos como la camioneta Ram 1500, equipada con un motor más grande

NUEVA YORK.-Stellantis registró beneficios en el segundo trimestre, impulsada por el aumento de la demanda en Norteamérica, a medida que mostraba indicios tentativos de beneficiarse del plan de reestructuración del CEO Antonio Filosa, reportó CNBC.

El conglomerado multinacional, propietario de marcas tan conocidas como Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler y Peugeot, tuvo un beneficio neto de 293 millones de euros (335.3 millones de dólares) en el segundo trimestre, frente a la pérdida de mil 870 millones de euros (2 mil 155 millones de dólares) de un año antes.

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El beneficio operativo ajustado se triplicó con creces en el segundo trimestre, alcanzando los 773 millones de euros (890 millones de dólares) en el periodo de abril a junio, frente a los 213 millones del año anterior. Sin embargo, esta cifra se situó por debajo de la estimación de consenso de los analistas de Reuters, que era de 914 millones de euros.

Las acciones de Stellantis, que cotizan en Milán y Nueva York, cayeron bruscamente pese al reporte positivo. En Italia, las acciones bajaron más del 8% antes de recuperar parte de las pérdidas. En Estados Unidos cayó aproximadamente un 3% durante la sesión de este jueves por la mañana.

A pesar de haber registrado beneficios, los analistas de Wall Street cuestionaron por qué la empresa no había experimentado un mayor crecimiento en Estados Unidos tras las importantes reducciones de precios y el lanzamiento de nuevos modelos como el SUV Jeep Cherokee.

Filosa afirmó que la producción del Cherokee, que se fabrica en México, está aumentando, pero la compañía está limitando intencionalmente algunos modelos debido a los costos arancelarios estadounidenses, que se espera que sumen al menos mil millones de euros este año.

"Está muy expuesto a los aranceles. Por eso estamos buscando un equilibrio entre el volumen de ventas y la generación de ganancias", dijo sobre el Cherokee durante la presentación de resultados trimestrales de la compañía. “Lo estamos logrando limitando algunas versiones y priorizando las versiones más caras y rentables”.

Además, señaló que su plan de reestructuración FaSTLAne 2030 es muy avanzado, pero que “el camino es largo” y la empresa necesita tiempo para que la estrategia se consolide por completo.

Stellantis registró un flujo de caja libre industrial de mil millones de euros (mil 152 millones de dólares) a finales de junio, superando con creces la previsión de Citi de 600 millones de euros.

Los analistas del banco de Wall Street señalan que, si bien esta cifra refleja una mejora en el rendimiento operativo, el margen de ingresos operativos ajustados del gigante automovilístico se mantiene en un nivel “muy bajo” del 1,8%.

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