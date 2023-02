El plan del Gobierno federal para proveer de internet y otros servicios de telecomunicaciones a todos los mexicanos va en serio y un elemento clave para ello es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La paraestatal anunció recientemente que para el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador tendrá una cobertura suficiente para abastecer a 118 millones de personas.

El prometedor programa Telecomunicaciones e Internet para Todos funcionará en coordinación con Altán Redes, y pretende instalar 12 mil 601 torres de comunicaciones para conectar a comunidades que aún no tienen acceso a una red.

De acuerdo con Manuel Bartlett, titular de la CFE, actualmente hay 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a internet, por lo que “no pueden acceder a un instrumento tecnológico”, lo que provoca una desventaja, impulsada por una decisión empresarial que considera a los sitios que actualmente no tienen cobertura como “antieconómicos o no redituables”, pero, ¿todos podrán pagarlo?

¿PRECIOS ACCESIBLES?

Con CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, la empresa quiere prestar servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. De hecho, en cientos de plazas y espacios públicos ya es común encontrar redes de wifi abiertas de CFE para conectarse a internet.

A continuación los precios de los diferentes paquetes de telefonía e internet que ofrece la CFE.

Paquetes por días

4 gigabytes (GB), 250 minutos de llamadas, 125 SMS y hotspot (posibilidad de compartir datos móviles a otros dispositivos): 45 pesos por tres días.

20 GB, mil minutos de llamadas y 500 SMS: 100 pesos por 15 días.

Paquetes mensuales (30 días)

1 GB más 600 megabytes (MB) en redes sociales, 100 minutos de llamadas y 50 SMS: 30 pesos.

8 GB, mil 500 minutos de llamadas, 500 SMS y hotspot: 150 pesos.40 GB, mil 500 minutos y mil SMS: 200 pesos

.40 GB, mil 500 minutos, mil SMS y hotspot: 300 pesos.

Paquetes semestrales

5 GB, mil 500 minutos, 500 SMS al mes y hotspot: 400 pesos.

40 GB, mil 500 minutos, mil SMS al mes: 800 pesos.

40 GB, mil 500 minutos, mil SMS al mes y hotspot: Mil 200 pesos.

Paquetes anuales

5 GB, mil 500 minutos, 500 SMS al mes y hotspot: 700 pesos.

40 GB, mil 500 minutos, mil SMS al mes: ilm 400 pesos.

40 GB, mil 500 minutos, mil SMS al mes y hotspot: 2 mil 100 pesos.

“No puede aceptarse que más de 20 millones de mexicanos no puedan acceder a un instrumento tecnológico por falta de acceso a internet (...) no podemos permitir que estos sectores de la población vivan en desventaja por la sola razón de vivir en lugares a los que el acceso se considere antieconómico o no redituable”, acusó Bartlett.

Tomando lo anterior en cuenta, la CFE intentará resolver el problema de infraestructura por el que millones de mexicanos no tienen acceso, y en el sentido económico, se espera que los paquetes a bajo costo sirvan para que el bolsillo de los mexicanos no se vea afectado.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) argumenta que 18.3 millones de mexicanos ganan el salario mínimo. Esto quiere decir que más del 10 por ciento de la población tiene un salario de 6 mil 223 pesos al mes, es decir, 74 mil 676 pesos al año.

