¿Por qué Elon Musk decide fusionar a SpaceX con su compañía de inteligencia artificial xAI?

Dinero
/ 3 febrero 2026
    ¿Por qué Elon Musk decide fusionar a SpaceX con su compañía de inteligencia artificial xAI?
    Elon Musk dio a conocer que va a fusionar su empresa de exploración espacial, SpaceX y de inteligencia artificial, xAI, con lo que se convertirán en una sola compañía. Gemeni IA
AP
por AP

No es la primera vez que el dueño de X usa su control sobre múltiples empresas para combinar operaciones

NUEVA YORK- Elon Musk anunció la fusión de sus empresas de exploración espacial e inteligencia artificial en una sola compañía de cara al lanzamiento de una oferta pública inicial planeada para este año.

Su empresa de cohetes, SpaceX, anunció el lunes la adquisición de xAI en un esfuerzo por ayudar al hombre más rico del mundo a dominar los negocios de cohetes e inteligencia artificial. El acuerdo combinará varias de sus ofertas, como su chatbot de IA, Grok; su empresa de comunicaciones satelitales Starlink y su plataforma de redes sociales X.

Musk ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de acelerar el desarrollo de tecnología que le permita a los centros de datos operar en el espacio para resolver el problema de los enormes costos en electricidad y otros recursos como resultado de la construcción y operación de sistemas de IA en la Tierra.

Al dar a conocer el acuerdo, Musk señaló que este objetivo podría ser mucho más fácil de alcanzar con una empresa combinada.

“A largo plazo, la IA con sede en el espacio es obviamente la única forma de escalar”, escribió Musk en el sitio web de SpaceX el lunes, y luego agregó en referencia a la energía solar, “¡Siempre hay sol en el espacio!”

Musk dijo en el anuncio de SpaceX que estima “que dentro de dos o tres años, la forma más económica de generar computación de IA será en el espacio”.

Muchas otras empresas que construyen centros de datos, como Microsoft, no comparten esos pronósticos.

“Me sorprendería si la gente se mudara de la Tierra a la órbita terrestre baja,” comentó el presidente de Microsoft, Brad Smith el mes pasado, cuando se le preguntó sobre las alternativas a la construcción de centros de datos en Estados Unidos en medio de la creciente oposición comunitaria.

SpaceX enfrenta una fuerte competencia. Google reveló el año pasado un nuevo proyecto de investigación llamado Proyecto Suncatcher que colocaría chips de IA a satélites alimentados por energía solar. En inteligencia artificial, Musk compite con rivales como OpenAI, que también planea una oferta pública inicial este año.

Musk tiene planes igualmente ambiciosos para Tesla mientras intenta cambiar el enfoque de la empresa, la cual lidia con una disminución en la venta de automóviles, hacia el lanzamiento de taxis autónomos y robots humanoides impulsados por inteligencia artificial.

Tesla anunció recientemente una inversión de 2 mil millones de dólares en xAI.

No es la primera vez que Musk utiliza su control sobre múltiples empresas para combinar operaciones. Tesla compró SolarCity hace una década. Y recientemente hizo que xAI comprara su plataforma de redes sociales X, anteriormente llamada Twitter.

Representación de la fusión de SpaceX y xAI.
Representación de la fusión de SpaceX y xAI. Gemeni IA

En Wall Street existe una creciente especulación de que el multimillonario seguirá con la fusión de sus empresas en una gigantesca Musk Inc., e incluso algunos inversionistas cree que Tesla también podría combinarse con SpaceX.

La revista Forbes estima el patrimonio neto de Musk en 768 mil millones de dólares. También posee una empresa de implantes cerebrales llamada Neuralink y un negocio de excavación de túneles llamado The Boring Company.

No se dieron a conocer los términos de la compra de xAI por parte de SpaceX. Entre los inversionistas externos se encuentra un fondo en el que el hijo del presidente Donald Trump es socio. Esa empresa 1789 Capital, ha realizado inversiones por más de mil millones de dólares en varias compañías de Musk en el último año, incluidas SpaceX, xAI y X, según el proveedor de datos Pitchbook, aunque ya se ha retirado de algunas.

Mientras persigue la construcción de centros de datos en el espacio, xAI también está tomando acciones rápidas para expandirse en la Tierra. Funcionarios de Mississippi anunciaron el mes pasado que la empresa tiene prevista una inversión de 20 mil millones de dólares en la construcción de un centro de datos cerca de los límites con Tennessee.

El centro de datos, llamado MACROHARDRR, probablemente un juego de palabras con el nombre de Microsoft, será su tercer centro de datos en el área metropolitana de Memphis.

Musk también espera que la nueva empresa eventualmente pueda ayudar a alcanzar otro objetivo del que ha hablado desde hace tiempo: la necesidad de colonizar otros planetas en caso de que ocurra un desastre natural o provocado en la Tierra.

Durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Musk reflexionó al señalar que la humanidad es una “pequeña vela en una vasta oscuridad, una pequeña vela de conciencia que podría apagarse fácilmente”.

