Elon Musk confirma que en 2026 quiere sacar a bolsa la empresa aeroespacial SpaceX

Internacional
/ 12 diciembre 2025
    Elon Musk confirma que en 2026 quiere sacar a bolsa la empresa aeroespacial SpaceX
    La misión NROL-77 despega en un cohete SpaceX Falcon 9 desde el Complejo de Lanzamiento 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Cabo Cañaveral, Florida. Foto: EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Ars Technica comparó la posible salida a bolsa de empresa espacial de Musk con la de Aramco, compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 estableció el récord de una oferta pública de valores

NUEVA YORK- El empresario Elon Musk ha confirmado que planea sacar a bolsa en 2026 la empresa aeroespacial SpaceX después de que varios medios señalasen que el próximo año podría producirse una oferta pública de acciones que colocaría su valor en más de un billón de dólares.

En un mensaje en su red social X, Musk dijo que la información publicada por el medio Ars Technica, en la que confirmaba la salida a bolsa en 2026 para recaudar hasta 30,000 millones de dólares (unos 25,548), era “correcta”.

Con anterioridad, Musk había señalado que la valoración de SpaceX en 800,000 millones de dólares no era “exacta” porque la empresa no depende de la NASA económicamente sino que su principal fuente de ingresos es su sistema de internet por satélite Starlink.

Ars Technica comparó la posible salida a bolsa de SpaceX con la de Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 estableció el récord de una oferta pública de valores (OPV) al recaudar 29,000 millones de dólares.

La publicación señaló que la salida a bolsa de SpaceX, algo a lo que Musk se había opuesto en el pasado, permitiría a la compañía acceder a capital para financiar nuevos proyectos, como la construcción de centros de datos, esenciales para el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial (IA), en el espacio.

Pero Bloomberg también señaló que de llevarse a cabo la OPV, la fortuna de Musk, entre los tres hombres más ricos del mundo con unos 460,000 millones de dólares, se duplicaría y le permitiría alcanzar la cifra mágica de 1 billón de dólares gracias a la participación que tiene en SpaceX.

Temas


Wall Street

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Elon Musk

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

