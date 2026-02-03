La unidad de ciberdelitos de París allana la sede francesa de X y citan a Elon Musk

Los fiscales allanaron la sede francesa de la plataforma de redes sociales X de Elon Musk y citaron al multimillonario tecnológico y al exdirector ejecutivo de la compañía para interrogarlos como parte de una investigación sobre presunto delito cibernético.

“La unidad de delitos informáticos de la fiscalía de París, la unidad cibernética de la policía nacional y Europol están llevando a cabo una búsqueda”, indicó la fiscalía de París en una publicación en X el martes , y agregó que ya no publicaría en la red.

Añadió en un comunicado que Musk y Linda Yaccarino habían sido citados a un interrogatorio voluntario «en su calidad de administradores de facto y de iure de la plataforma X al momento de los hechos». Yaccarino dimitió como directora ejecutiva de X en julio del año pasado.

La fiscalía dijo que estaba investigando una “presunta complicidad” en delitos relacionados con la plataforma, incluida la difusión de imágenes de abuso infantil y deepfakes sexualmente explícitos, la negación de crímenes contra la humanidad y la manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado.

La autoridad francesa inició su investigación en enero del año pasado después de que un diputado de centroderecha presentara una queja alegando que los algoritmos sesgados en la plataforma probablemente habían distorsionado su sistema de procesamiento de datos y afectado el tipo de contenido que recomendaba.

El diputado Éric Bothorel expresó su “profunda preocupación” por los “recientes cambios de algoritmo” y la “aparente interferencia en la gestión de [X]” desde que Musk la compró en 2022. Otras quejas indicaron que los cambios habían provocado un aumento de “contenido político nauseabundo”.

La investigación se amplió posteriormente tras los informes que denunciaban el comportamiento del chatbot de inteligencia artificial de X, Grok, que supuestamente negaba el Holocausto y difundía deepfakes sexualmente explícitos.

Se ha contactado a X para pedirle comentarios sobre la redada del martes.

La compañía dijo el verano pasado que no tenía intención de cumplir con las demandas de las autoridades francesas en relación con la investigación, que describió como “motivada políticamente”, y negó las acusaciones de manipulación de algoritmos y “extracción fraudulenta de datos”.

La plataforma añadió que creía que la investigación estaba “distorsionando la legislación francesa para favorecer una agenda política y, en última instancia, restringiendo la libertad de expresión”. Afirmó su compromiso de “defender sus derechos fundamentales, proteger los datos de los usuarios y resistir la censura política”.