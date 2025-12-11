Precio del gas natural aumentó un 57 por ciento

Dinero
/ 11 diciembre 2025
    Precio del gas natural aumentó un 57 por ciento
    El pasado 7 de diciembre, el precio del gas natural en el mercado de referencia Henry Hub, en Texas, alcanzó los 5.08 dólares por millón de BTU, lo que significa un incremento de 57%. Foto: Reforma
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Gas Natural
precios

Localizaciones


México

Organizaciones


IMCO

Esto ha ocasionado que el precio de la energía térmica, conformada principalmente de ciclos combinados, suba 76 por ciento

CIUDAD DE MÉXICO- El 7 de diciembre, el precio del gas natural en el mercado de referencia Henry Hub, en Texas, llegó a 5.08 dólares por millón de BTU, un incremento de 57 por ciento respecto al 1 de octubre, de acuerdo con Admonitor Energy Analytics.

Esto ha ocasionado que el precio de la energía térmica, conformada principalmente de ciclos combinados, suba 76 por ciento en el periodo, al pasar de 547 a 965 pesos por Megawatts-hora.

TE PUEDE INTERESAR: Sin avance, posible explotación de gas shale: Secretaría de Economía en Coahuila

El martes pasado el precio de los futuros de gas natural se ubicó en 4.99 dólares por millón de BTU, según datos de la Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés).

”Los precios de futuros a corto plazo se encuentran en su nivel más alto desde diciembre de 2022”, señala el reporte de la EIA.

”Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expuso que el incremento del gas natural se debe a la demanda que hay en EU por el invierno y las exportaciones de gas natural licuado.

”Este incremento impacta en los costos de generación de la CFE, porque tiene que pagar más por el combustible, pues 70 por ciento de la matriz de generación de electricidad es por gas natural”, dijo en entrevista.

”Le impacta del lado de los costos. En el último reporte de CFE ya se habían disparado los costos operativos por un incremento de 50 por ciento el precio de gas natural. Esto se ver· reflejado en el reporte financiero del último trimestre de este año”.

Por Luis Fernando Castillo Gutiérrez, Agencia Reforma.

Temas


Gas Natural
precios

Localizaciones


México

Organizaciones


IMCO

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Slate, gift box and santa hat arranged on wooden table during chirtsmas time

Saltillo: Festivales y posadas en escuelas adelantan la cuesta de enero
Autoridades llaman a mantener medidas de invierno y evitar desinformación.

Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila
La tecnología de verificación fue modernizada, permitiendo medir en tiempo real las emisiones contaminantes

Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular
true

Espionaje ruso en México, la noticia más censurada por la 4T
true

POLITICÓN: Con sello Coahuila, la detención de ‘El Limones’ demuestra efectividad del modelo de seguridad
Agua para su molino

Agua para su molino
true

Da muestra Sheinbaum de cerrazón dogmática
true

¿Dónde está Corina Machado?