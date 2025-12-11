Precio del gas natural aumentó un 57 por ciento

CIUDAD DE MÉXICO- El 7 de diciembre, el precio del gas natural en el mercado de referencia Henry Hub, en Texas, llegó a 5.08 dólares por millón de BTU, un incremento de 57 por ciento respecto al 1 de octubre, de acuerdo con Admonitor Energy Analytics.

Esto ha ocasionado que el precio de la energía térmica, conformada principalmente de ciclos combinados, suba 76 por ciento en el periodo, al pasar de 547 a 965 pesos por Megawatts-hora.

El martes pasado el precio de los futuros de gas natural se ubicó en 4.99 dólares por millón de BTU, según datos de la Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés).

”Los precios de futuros a corto plazo se encuentran en su nivel más alto desde diciembre de 2022”, señala el reporte de la EIA.

”Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), expuso que el incremento del gas natural se debe a la demanda que hay en EU por el invierno y las exportaciones de gas natural licuado.

”Este incremento impacta en los costos de generación de la CFE, porque tiene que pagar más por el combustible, pues 70 por ciento de la matriz de generación de electricidad es por gas natural”, dijo en entrevista.

”Le impacta del lado de los costos. En el último reporte de CFE ya se habían disparado los costos operativos por un incremento de 50 por ciento el precio de gas natural. Esto se ver· reflejado en el reporte financiero del último trimestre de este año”.

Por Luis Fernando Castillo Gutiérrez, Agencia Reforma.