Sin avance, posible explotación de gas shale: Secretaría de Economía en Coahuila

Luego de que en agosto, durante la presentación del Plan Estratégico 2025-2030 de Pemex en México, se abriera la posibilidad de aumentar la producción de gas natural aprovechando recursos no convencionales, al momento el proyecto sigue sin avances, tiempos ni formas.

El secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, indicó que quieren saber por parte del Gobierno Federal, que efectivamente el tema del gas shale, puede detonarse con los lineamientos que ellos dispongan.

Sin embargo, añadió que no ha habido un avance y no se han marcado los tiempos, aunque en su caso, indicó que a través de la Secretaría de Economía Federal pese que se ha tratado de avanzar y tener algo de certidumbre en tiempos y formas, no se tiene algo, aunque ellos digan que va caminando.

Recordó que como estado se cuenta con cuencas de gas y si el Gobierno Federal abre esa posibilidad de extraerlo.

“No es un tema nuevo para nosotros, sabemos que existe esa posibilidad y que traería mucho bienestar económico a nuestro estado, nada más es estar listos para cuando el Gobierno Federal nos de luz verde y aprovecharlo”, aseguró.

Olivares Martínez añadió que las cuencas ahí siguen son las mismas de tiempo atrás, solo hay que conocer las reglas y en función a lo que diga el Gobierno Federal, es necesario saber si se puede extraer todo o nada en qué regiones y bajo qué modelos de extracción.

“Al final del día, estamos convencidos que los modelos de extracción tendrán que ser modernos y que no afecten la parte ecológica y que sean proyectos sustentables, es lo que nosotros buscamos”, aseguró.