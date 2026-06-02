Precio del oro avanza con la caída de las rentabilidades

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    Precio del oro avanza con la caída de las rentabilidades
    Los riesgos de una reanudación de las hostilidades por la guerra de Irán siguen presentes, lo que podría provocar un repunte de las rentabilidades y del dólar, ejerciendo presión sobre el metal precioso. ESPECIAL.

Fue hoy que Donald Trump indicó que ante las agresiones entre Líbano e Israel fueron reanudados los diálogos para la paz

El oro registró avances a medida que retrocedían las rentabilidades de la deuda soberana, mientras los mercados reaccionaban a señales de una posible desescalada de las tensiones en Oriente Medio, aunque el contexto geopolítico general sigue caracterizado por una elevada incertidumbre.

De acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el anuncio de un alto el fuego parcial en Líbano contribuyó a mejorar el sentimiento del mercado y reforzó las expectativas de una solución diplomática para las tensiones en la región.

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Al mismo tiempo, indicó que las preocupaciones relacionadas con la inflación y la política monetaria continúan siendo los principales motores del mercado.

Resalt+ó que la inflación de la zona euro se aceleró hasta el 3,2% interanual, su nivel más alto desde 2023, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 2,5%, el nivel más elevado en un año.

Estos datos refuerzan las expectativas de una subida de tasas por parte del Banco Central Europeo. De forma similar, se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios por el momento, aunque las preocupaciones inflacionarias podrían aumentar las expectativas de un endurecimiento monetario posterior.

Resaltó que este entorno tiende a mantener elevadas las rentabilidades a escala global, creando un escenario más complejo para el oro.

De cara al futuro, los inversores seguirán de cerca la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los próximos datos económicos estadounidenses y la respuesta de los principales bancos centrales a las presiones inflacionarias. A más largo plazo, la continuidad de las compras por parte de los bancos centrales sigue siendo un importante factor de apoyo para el metal.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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