Precio del oro avanza con la caída de las rentabilidades

El oro registró avances a medida que retrocedían las rentabilidades de la deuda soberana, mientras los mercados reaccionaban a señales de una posible desescalada de las tensiones en Oriente Medio, aunque el contexto geopolítico general sigue caracterizado por una elevada incertidumbre.

De acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el anuncio de un alto el fuego parcial en Líbano contribuyó a mejorar el sentimiento del mercado y reforzó las expectativas de una solución diplomática para las tensiones en la región.

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Al mismo tiempo, indicó que las preocupaciones relacionadas con la inflación y la política monetaria continúan siendo los principales motores del mercado.

Resalt+ó que la inflación de la zona euro se aceleró hasta el 3,2% interanual, su nivel más alto desde 2023, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 2,5%, el nivel más elevado en un año.

Estos datos refuerzan las expectativas de una subida de tasas por parte del Banco Central Europeo. De forma similar, se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios por el momento, aunque las preocupaciones inflacionarias podrían aumentar las expectativas de un endurecimiento monetario posterior.

Resaltó que este entorno tiende a mantener elevadas las rentabilidades a escala global, creando un escenario más complejo para el oro.

De cara al futuro, los inversores seguirán de cerca la evolución de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los próximos datos económicos estadounidenses y la respuesta de los principales bancos centrales a las presiones inflacionarias. A más largo plazo, la continuidad de las compras por parte de los bancos centrales sigue siendo un importante factor de apoyo para el metal.