Suben vacantes de empleo en EU a 7.6 millones en abril pese a guerra con Irán

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Dinero
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    Suben vacantes de empleo en EU a 7.6 millones en abril pese a guerra con Irán
    El Departamento de Trabajo de Estados Unidos presentará su informe de empleo de mayo el siguiente viernes cinco de junio de 2026. AP

Los puestos de trabajo ofrecidos en el mercado laboral de EU en lo que va de 2026 contrasta con el escenario del 2025

Las vacantes de empleo en Estados Unidos dieron un salto en abril, cuando el mercado laboral parecía resistente pese a la incertidumbre económica provocada por la guerra con Irán.

Los empleadores en Estados Unidos publicaron 7.6 millones de vacantes en abril, informó el martes el Departamento de Trabajo, frente a 6.9 millones en marzo y la cifra más alta desde mayo de 2024. Los economistas habían pronosticado apenas 6.8 millones de vacantes.

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Los despidos disminuyeron, pero también cayó el número de estadounidenses que renunciaron a sus empleos, una posible señal de confianza en sus perspectivas.

El mercado laboral estadounidense se ha estado recuperando de un desalentador 2025. El año pasado, las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y las agencias gubernamentales añadieron menos de 10 mil empleos al mes, la cifra más baja fuera de una recesión desde 2002.

El crecimiento del empleo promedió 76 mil al mes de enero a abril. Los grandes reembolsos de impuestos han dado un impulso a la economía este año, compensando el impacto de los precios de la energía, que han subido con fuerza desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Pero los reembolsos ya se han pagado en su mayoría y se están desvaneciendo como estímulo económico.

El llamado punto de equilibrio —la cantidad de nuevos empleos necesarios cada mes para mantener estable la tasa de desempleo— ha bajado a cerca de cero desde 155 mil al mes hace dos o tres años, según un informe de abril de los economistas de la Reserva Federal Seth Murray e Ivan Vidangos.

El Departamento de Trabajo publicará su informe de empleo de mayo el viernes. Se espera que las cifras muestren que los empleadores añadieron 100 mil empleos el mes pasado, según una encuesta de pronosticadores.

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