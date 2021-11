Precios de materiales de construcción aumentan hasta 70% en Coahuila

Algunos materiales de construcción han sufrido incrementos de hasta 70% en lo que va del año, por lo que el presidente de la AIERA, Mario Ricardo Hernández Saro, dijo que son totalmente fuera de proporción.

Las resinas presentan aumentos de hasta 70%, mientras que en el acero y la madera se han tenido ajustes que van de 50 a 70%, mientras que en cemento y agregados reportan un 15% más alto;la magnitud de estos incrementos no se habían presentado en los últimos años en el sector.

Estas alzas se atribuyen al tema del COVID-19, a la complicación que enfrenta el comercio internacional, así como a la falta de paridad entre la demanda y la oferta, debido a los paros por la contingencia.

Estos incrementos en insumos se pueden reflejar en las obras solamente si se pactó un precio alzado o ajuste de costos, por lo que todo depende de los contratos.

Ante ello, Saro consideró que la industria de la construcción está cerrando un año muy difícil por los incrementos y por los bajos niveles de obra que existe, tanto pública como privada. Mientras que 2022 se percibe muy complicado para el sector público, ya que en el presupuesto se destinaron muy pocos recursos para obra pública.

‘SON TRIQUIÑUELAS’

Del blindaje a las obras públicas que hizo el Gobierno Federal, Hernández Saro dijo que al ser proyectos que no son respaldados por la ciudadanía, que no tienen un sustento lógico y comercial, además que no están basados en la necesidad de un país, tienen que recurrir a ese tipo de triquiñuelas o argucias legales para protegerlas.