POLITICÓN: Guerra electoral por Piedras Negras, detrás de la disputa entre Jacobo Rodríguez y Memo Ruiz

I. CONFRONTACIÓN

Los ánimos se calentaron en Piedras Negras entre el alcalde Jacobo Rodríguez y el diputado local Memo Ruiz , ya que el primero afirmó que el segundo le había dado la espalda a los nigropetenses al votar en contra de un exhorto al ICIFED , de Julio Long , para la construcción de techumbres en escuelas de la localidad. De inmediato, Memo reviró que no se votó en contra, que se envió a comisiones, y apuntó que Jacobo había integrado mal los expedientes de las obras y que por eso el ICIFED no les había dado trámite. Ambos tienen parte de razón: no se votó en contra, pero enviar a comisiones es sinónimo de meter a la congeladora un asunto para que no avance.

II. TRASFONDO

Esta trifulca se debe en gran medida a que Memo Ruiz suena como uno de los diputados locales que podrían optar por la reelección vía el PRI, pero a su vez el distrito de Piedras Negras es la demarcación más competitiva para Morena en el proceso electoral para renovar el Congreso local del otro año, y Jacobo busca impulsar a alguien de los suyos, por lo que quiere debilitar la imagen de Memo, así como prevenir que pueda aspirar a la alcaldía en 2027, cuando seguramente Jacobo buscará la reelección.

III. DESORIENTADOS

Un grupo de jóvenes se manifestará el próximo lunes frente a la Rectoría de la UAdeC , de Octavio Pimentel , para “protestar” contra la instalación de un Centro de Distribución que Grupo Arca −embotellador de Coca-Cola− construye en Saltillo. Alegan que la instalación del consorcio que dirige Arturo Gutiérrez Hernández consumiría millones de litros de agua y que los acuíferos locales se agotan, por lo que debe priorizarse el consumo humano. Sin duda es positivo que la ciudadanía se involucre en la defensa del agua, pero en este caso andan muy extraviados: no es una embotelladora lo que se construye, sino un centro de reparto con un consumo mínimo.

IV. PROTESTA MAL ENFOCADA

La manifestación tiene importantes áreas de oportunidad: primero, por el lugar elegido, ya que la Universidad no tiene ni vela en el entierro en el asunto; segundo, por la hora y el ánimo de bloquear vialidades, porque van a afectar a la ciudadanía que dicen defender; y tercero, porque los convocantes parecen no tener claros los objetivos de la manifestación, pues el proyecto significa una inversión de mil 300 millones de pesos, se van a crear 900 empleos nuevos y, además, gran parte del agua que utilizarán provendrá de captación pluvial.

V. UNANIMIDAD CONFIRMADA

Se confirmó lo que había trascendido: el apoyo generalizado de la sociedad civil organizada a través de las cámaras empresariales a Ricardo Valdés Cabello para ser designado Contralor Ciudadano, cargo honorífico que desempeñará hasta el año 2027. La decisión fue por unanimidad del Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal, que encabeza Roberto Cabello Elizondo y en el cual participan el Ayuntamiento, organizaciones no gubernamentales y universidades. Javier Díaz González tomó protesta al contador público y reiteró que una prioridad de su gobierno es impulsar la transparencia.

VI. VOCACIÓN

Además, se presentó la plataforma “Participa Saltillo”, a través de la cual los ciudadanos podrán proponer obras y votar por proyectos municipales. Se destinarán 13.8 millones de pesos del impuesto predial, divididos en nueve sectores y, por primera vez en Saltillo, los ciudadanos decidirán directamente qué obras se realizan en sus colonias. Una muestra de gobierno participativo que pone las decisiones en manos de quienes conocen las necesidades de cada zona.

VII. EN RETIRADA

Aún no se sabe bien a bien −y menos aún se formaliza− en qué se transformará el ICAI una vez que lo absorba la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas , pero parece claro que será algo más pequeño −en espacio y en personal− que la institución aún encabezada por la magistrada electa Dulce Fuentes. Y es que, según nos comentan quienes están al tanto del día a día de la agónica institución, ya desalojaron −y hoy deberán cerrar en definitiva− las oficinas que ocuparon largamente en un edificio ubicado en el bulevar Nazario Ortiz Garza, con lo cual todo el personal ha sido concentrado en sus oficinas centrales en Ramos Arizpe.

VIII. OPACOS

Con este movimiento, nos aseguran, el crujir de dientes se escucha más fuerte en las instalaciones del otrora órgano garante del derecho ciudadano a la información pública. Porque los días siguen pasando y en el templo de la transparencia todo es opacidad, pues nadie considera necesario informar a los empleados sobre su destino. Todo mundo cree que los liquidarán conforme a la ley, pero quienes conocen más detalles del asunto dicen que podrían llevarse una desagradable sorpresa... ¿será?

IX. ¡QUÉ NERVIOS!