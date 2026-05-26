Precios del petróleo se mantiene volátil ante negociaciones Irán-EU

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    Precios del petróleo se mantiene volátil ante negociaciones Irán-EU
    El petróleo sube 3% tras nuevos ataques de EE.UU. contra Irán que aumentan la incertidumbre. ESPECIAL.

La cotización del crudo oscila de manera drástica ante la incertidumbre sobre la situación en el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo se mostraron volátiles, ya que las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dominaron el ánimo del mercado.

Según un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, los recientes acontecimientos militares han reforzado los temores de que las interrupciones puedan persistir, lo que mantiene una prima de riesgo incorporada en los precios.

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Al mismo tiempo, las autoridades han señalado que las negociaciones podrían llevar tiempo, mientras que las perspectivas sobre la seguridad del tránsito en el estrecho de Ormuz siguen siendo un factor clave para el mercado.

Resaltó que el mercado físico también sigue mostrando signos de escasez. Los indicadores recientes de las reservas estadounidenses, incluidas las últimas cifras del API, apuntaban a una reducción mayor de lo esperado en las reservas de crudo, lo que refuerza la opinión de que las condiciones de oferta y demanda a corto plazo siguen siendo limitadas, junto con las interrupciones en curso de los flujos energéticos globales y el transporte marítimo severamente restringido a través de Ormuz.

De cara al futuro, es probable que el mercado del petróleo continúe siendo altamente sensible a los acontecimientos relacionados con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, a posibles nuevas escaladas y a los próximos datos de inventarios.

La persistencia de las tensiones podría mantener respaldados los precios, mientras que avances creíbles hacia un acuerdo podrían aliviar las preocupaciones y ejercer presión bajista sobre el mercado, aunque cualquier normalización probablemente sería gradual debido a las restricciones aún presentes sobre el terreno.”

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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