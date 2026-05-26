Un pasajero español del MV Hondius da positivo por hantavirus tras ser evacuado del crucero

El último caso de la enfermedad transmitida por roedores se detectó mientras el viajero infectado se encontraba en cuarentena bajo vigilancia clínica junto con otros 13 españoles a bordo del buque holandés afectado por el hantavirus en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, según el Ministerio de Sanidad español.

Un pasajero español del crucero MV Hondius , que fue evacuado, ha dado positivo por hantavirus semanas después de que el brote mortal causara la muerte de otras tres personas a bordo del crucero de lujo.

Los pasajeros permanecen aislados desde que fueron evacuados el 10 de mayo.

Según las autoridades, el paciente afectado estuvo en “contacto cercano” con un viajero enfermo a bordo del barco siniestrado.

“Se ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus mediante PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla”, informó el Ministerio de Salud el lunes X.

“Corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote”.

El paciente, el segundo pasajero español en contraer el virus mortal , fue trasladado a una unidad de aislamiento de alto nivel, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada.

Las autoridades sanitarias recalcaron que el caso no supone ningún riesgo para la población.

“Las autoridades sanitarias recalcan que la detección del caso se ha producido dentro del sistema de aislamiento y control ya activado, por lo que no altera la situación de riesgo para la población general ni modifica las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en vigor”, indicó el ministerio en la publicación.

No quedó claro de inmediato en qué estado se encuentra el hombre tras dar positivo por el virus, que puede permanecer latente hasta ocho semanas.

El hantavirus generalmente se transmite a través de las heces de roedores , pero una cepa rara, el virus de los Andes, puede transmitirse entre personas, tiene una tasa de mortalidad del 40 % y se le atribuye el brote mortal en el crucero.

El crucero por el Atlántico, que duró varias semanas y zarpó de Argentina el 20 de marzo, se convirtió en una pesadilla cuando una pareja de ancianos holandeses portaba la cepa andina a bordo tras contraerla en Argentina el mes pasado.

La pareja y un pasajero alemán fallecieron, y el virus, que se propaga sin control, pone en riesgo a decenas de personas más.

Dieciocho estadounidenses, entre ellos tres neoyorquinos, que viajaban a bordo del desafortunado barco, fueron repatriados a Estados Unidos y puestos en cuarentena a principios de este mes; uno de ellos dio positivo en la prueba.