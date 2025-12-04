Precios por habitación de hoteles en Coahuila incrementarán al doble por el Mundial 2026

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC) anunció que el sector hotelero en 2026 estará aplicando un incremento del 15 por ciento en sus tarifas, sin embargo, con el mundial, el costo de la tarifa normal se va a ir al doble, señaló el vicepresidente de la Asociación Héctor Horacio Dávila Rodríguez.

Explicó que si una habitación tiene un costo de 2 mil 600 pesos, con el mundial, el precio aumentará a 5 mil 200 pesos. Aun con ello, confió en que se ocuparán todas las habitaciones, confirmando el vicepresidente que al día de hoy solo se tienen reservadas el 5 por ciento de las habitaciones en Coahuila.

En el caso de la derrama económica, se estima que el Mundial de Futbol genere dos mil 500 millones de pesos. Dávila Rodríguez estimó que serán 4 mil millones de pesos si a ello se le suma todos lo servicios, entre hoteleros, gasolineros, tiendas de conveniencia, restauranteros y otros negocios.

Asimismo el vicepresidente de la AMHMC se pronunció por un acercamiento con Monterrey para que en esta entidad se ofrezcan también los servicios que hay en Coahuila, toda vez que ellos concentran 12 mil 500 habitaciones que no van a poder responder a la demanda que se presentará con el mundial, incluyendo a los Airbnb.

“EL GOBIERNO FEDERAL TIENE EL 60 POR CIENTO DE SU PIB HIPOTECADO”, AMHMC

Por otra parte, Dávila Rodríguez cuestionó que a partir del 2026 el Impuesto Sobre Renta (ISR) se aplique al pago de las pensiones de jubilados por parte del IMSS y del ISSSTE que superen los 15 UMAS al mes (15,591.90 pesos).

No ve por qué el pensionado, que pagó ISR los 30 o 40 años que trabajó, tenga que pagar otra vez ese impuesto, sobre todo porque ya no está generando una renta. “No tienen de dónde sacar dinero, el Gobierno Federal tiene el 60 por ciento de su PIB hipotecado”, declaró.