Confía Hacienda en revertir nota negativa de S&amp;P a México

Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda, consideró que ante la serie de acciones que se realizan en México, especialmente en la reducción de la deuda pública, tendrán un efecto positivo.

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la perspectiva negativa sobre la nota crediticia de México determinada por S&P Global podría revertirse en el corto plazo.

“Ayer S&P nos cambió la perspectiva (pero) estamos convencidos de que el conjunto de acciones que estamos haciendo será suficiente para convencerlos de regresar la perspectiva a su nivel original”, dijo el funcionario en su participación en un foro sobre financiamiento, infraestructura y logística.

Recordó que, en conjunto, las ocho calificadoras que evalúan las condiciones crediticias del País mantienen una evaluación en grado de inversión, especialmente por la tendencia convergencia del déficit fiscal.

Al respecto, Amador Zamora destacó la reducción de la deuda pública, así como la perspectiva que se tiene para este año, de alcanzar un nivel histórico.

“Pocas economías, si acaso alguna, logró el año pasado lo que logramos en México, reducir el déficit fiscal de 5.8 a 4.3, el resultado final es cerca de 4.4 (puntos), ya con números de la Cuenta Pública lo importante es una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB en un solo año.

“Una cifra de 54.2 (respecto al PIB), que es con lo que esperamos cerrar, con lo que se cerró la cuenta pública de 2026, es una cifra que está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE”.

El Secretario aseguró que es importante que los inversionistas, analistas y población en general sepan del compromiso del Gobierno federal con los pendientes fiscales para dar sostenibilidad a largo plazo.

Apuntó que, incluso en el caso de Pemex, su nivel de deuda se mantiene a la baja, lo que refleja de manera general el perfil de las finanzas públicas del País.

“Pemex logró reducir su stock de deuda de 5.4 puntos porcentuales del PIB a 4 por ciento, su nivel más bajo en más 20 años, desde 2002, 24 años desde”, detalló el titular de Hacienda.