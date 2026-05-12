S&amp;P cambia perspectiva de México a negativa; alerta bajo crecimiento

CDMX.- S&P Global Ratings revisó de estable a negativa la perspectiva de la calificación soberana de México y confirmó las notas de largo plazo en moneda extranjera en “BBB” y en moneda local en “BBB+”.

La calificadora señaló que el déficit del gobierno general se ubicó en 4.9% del PIB en 2025, frente a 5.2% registrado en 2024, mientras que la deuda neta del gobierno podría aumentar hasta cerca de 54% del PIB hacia 2029, desde 49% observado en 2025. También advirtió que el apoyo financiero a Pemex y CFE continúa presionando las finanzas públicas y elevando las rigideces fiscales del país.

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S&P estimó que la economía mexicana crecerá apenas 1% en 2026, afectada por la incertidumbre en torno a la renegociación del T-MEC, el aumento en precios de energía y una menor inversión privada.

La agencia indicó que podría recortar la calificación en los próximos 24 meses si México no reduce sus déficits fiscales o si se deterioran las relaciones comerciales con Estados Unidos.