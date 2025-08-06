Prevé BBVA caída de 5.8% en remesas para 2025
Consideran que no es una situación ‘catastrófica’ en términos macroeconómicos
CDMX.- El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, prevé que al cierre de 2025, las remesas que llegan al país alcanzarán los 61 mil millones de dólares, lo que significaría una caída de 5.8 por ciento en términos anuales.
Durante la presentación del anuario de migración y remesas México 2025 en conjunto con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el experto señaló que aunque no es una situación positiva, no es un tema “catastrófico” en términos macroeconómicos.
El especialista advierte que esta disminución sí tendría implicaciones en las familias que tienen como principal ingreso la recepción de recursos desde Estados Unidos.
“No quiero minimizar el problema. No es catastrófico desde una perspectiva macroeconómica, no es que vaya a haber un problema de falta de divisas para el país, pero sí hay que señalar que hay familias, sobre todo en estos estados que tienen mayor dependencia, que pueden tener afectaciones en el consumo”, detalló.
De acuerdo con cifras del Banco de México, en 2013 fue el último año en el que se registró una caída anual en el envío de remesas y fue de 3.8 por ciento.
El economista mencionó que la principal causa por la que se han visto afectadas las remesas que llegan a México es por el estancamiento de la población mexicana en su territorio.
Serrano explicó que si bien las políticas migratorias de Estados Unidos generan miedo entre la población mexicana y de otros países para salir a trabajar y consumir, es México el único que ha registrado una disminución en el ingreso de remesas.
“Si fueran las redadas, si fuera el miedo de Trump, pues creo que estaríamos viendo algo en otros países. No digo que no estén jugando un papel, pero no creemos que sea el papel central. Lo que fundamentalmente explica que las remesas ya no estén subiendo tanto, es que la población mexicana ya lleva mucho tiempo estancada en estos niveles de 12 millones”, mencionó.
“Ha crecido la centroamericana, sigue habiendo más migración, pero en México llevamos un tiempo donde la migración neta está cercana a cero”, explicó el economista.
El especialista descartó que se presenten de nuevo deportaciones masivas de mexicanos y migrantes de otros países en Estados Unidos, ya que esto llevaría al país a una posible recesión.
“Si se llegara a tener una política donde se expulsaran a millones de trabajadores, la economía de Estados Unidos, de acuerdo a todos nuestros estimados, entraría en una recesión, no tenemos duda alguna y no solamente eso, sino que tendría unas presiones inflacionarias permanentes”, mencionó.