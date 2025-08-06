Prevé BBVA caída de 5.8% en remesas para 2025

CDMX.- El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, prevé que al cierre de 2025, las remesas que llegan al país alcanzarán los 61 mil millones de dólares, lo que significaría una caída de 5.8 por ciento en términos anuales.

Durante la presentación del anuario de migración y remesas México 2025 en conjunto con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el experto señaló que aunque no es una situación positiva, no es un tema “catastrófico” en términos macroeconómicos.

El especialista advierte que esta disminución sí tendría implicaciones en las familias que tienen como principal ingreso la recepción de recursos desde Estados Unidos.

“No quiero minimizar el problema. No es catastrófico desde una perspectiva macroeconómica, no es que vaya a haber un problema de falta de divisas para el país, pero sí hay que señalar que hay familias, sobre todo en estos estados que tienen mayor dependencia, que pueden tener afectaciones en el consumo”, detalló.

De acuerdo con cifras del Banco de México, en 2013 fue el último año en el que se registró una caída anual en el envío de remesas y fue de 3.8 por ciento.