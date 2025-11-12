Prevén que desarrollo de IA dispare 25% la IED en México

Afirma presidente del CCE que México se podría encaminar a ser un centro integral de IA

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estima que el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en México representará un aumento del 25 por ciento en la Inversión Extranjera Directa (IED).

Francisco Cervantes, presidente del CCE, aseguró que se pretende convertir al país en un centro integral de inteligencia artificial.

“Con este proyecto de México IA+, inversión acelerada, pretendemos convertir a nuestro País en un centro integral de Inteligencia artificial, que fomente la participación en este proyecto de empresas administradoras de servicios digitales, talento innovador, centros de datos, entre otros rubros.

“Con 9 mil millones de dólares adicionales que este sector pretende inyectar al País, alcanzaríamos un 25 por ciento más en Inversión Extranjera Directa anual, y llegaríamos a lograr, por este rubro de inversiones, un 1 por ciento del PIB”, dijo Cervantes en el evento IA+ Inversión Acelerada.

La tecnología, dijo, otorgará a las empresas mayor productividad, al tener la oportunidad de contar con herramientas que agilizan y multiplican la orientación para la toma de decisiones corporativas y de sus directivos.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció para ese estado una inversión de Nvidia por mil millones de dólares en la instalación de un centro de datos de inteligencia artificial.

