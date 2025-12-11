IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila continúa fortaleciendo la difusión del programa de incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar, esquema que desde las reformas a la Ley del Seguro Social (LSS), vigentes desde el 16 de mayo de 2023, se estableció como obligatorio para todos los empleadores.

Jorge Alberto Ocampo Hidalgo, jefe del Departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia, adscrito a la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS en la entidad, recordó que es responsabilidad de los empleadores registrar a las personas trabajadoras desde el inicio de la relación laboral. Señaló que este proceso contribuye a dignificar su labor y garantizar el respeto a sus derechos, al brindarles acceso a condiciones de trabajo seguras y formales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Se pierden 2,556 empleos en noviembre, reporta el IMSS

Ocampo Hidalgo destacó que, al incorporarse al IMSS, las Personas Trabajadoras del Hogar pueden acceder a diversos seguros y servicios, entre ellos atención médica, incapacidades por accidentes o enfermedades, protección ante riesgos de trabajo, pensión por invalidez, pensión para sus beneficiarios en caso de fallecimiento, ahorro para el retiro, así como servicios de guardería y actividades deportivas y culturales. Además, con el pago correspondiente, es posible acceder también a los beneficios del INFONAVIT, como créditos para vivienda.

El registro puede realizarse en línea a través del portal www.imss.gob.mx, o directamente en las ventanillas de Afiliación de las subdelegaciones ubicadas en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Sabinas, Monclova, Torreón y Saltillo, donde se brinda atención personalizada.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila supera las mil 500 vasectomías en 2025; casi duplica la cifra del año anterior

En cuanto a las cuotas obrero patronales, el funcionario explicó que se calculan con base en el salario diario y los días laborados. El aseguramiento puede contratarse por día, mes, bimestre, semestre o año. Una vez hecho el registro, el primer mes se paga a periodo vencido, mientras que los meses posteriores deberán cubrirse de manera anticipada.

Finalmente, recomendó a empleadores y trabajadores consultar la página https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar, donde se encuentra disponible la herramienta “calculadora de cuotas”, la cual permite estimar los pagos correspondientes y resolver dudas relacionadas con el programa.