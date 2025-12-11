IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar

Coahuila
/ 11 diciembre 2025
    IMSS Coahuila refuerza promoción del programa de incorporación para personas trabajadoras del hogar
    La afiliación otorga acceso a servicios médicos, incapacidades, protección por riesgos de trabajo y pensiones. FOTO: ESPECIAL

Desde el 16 de mayo de 2023, la incorporación al instituto para este sector es obligatoria por reformas a la Ley del Seguro Social

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila continúa fortaleciendo la difusión del programa de incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar, esquema que desde las reformas a la Ley del Seguro Social (LSS), vigentes desde el 16 de mayo de 2023, se estableció como obligatorio para todos los empleadores.

Jorge Alberto Ocampo Hidalgo, jefe del Departamento de Supervisión de Afiliación Vigencia, adscrito a la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza del IMSS en la entidad, recordó que es responsabilidad de los empleadores registrar a las personas trabajadoras desde el inicio de la relación laboral. Señaló que este proceso contribuye a dignificar su labor y garantizar el respeto a sus derechos, al brindarles acceso a condiciones de trabajo seguras y formales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Se pierden 2,556 empleos en noviembre, reporta el IMSS

Ocampo Hidalgo destacó que, al incorporarse al IMSS, las Personas Trabajadoras del Hogar pueden acceder a diversos seguros y servicios, entre ellos atención médica, incapacidades por accidentes o enfermedades, protección ante riesgos de trabajo, pensión por invalidez, pensión para sus beneficiarios en caso de fallecimiento, ahorro para el retiro, así como servicios de guardería y actividades deportivas y culturales. Además, con el pago correspondiente, es posible acceder también a los beneficios del INFONAVIT, como créditos para vivienda.

El registro puede realizarse en línea a través del portal www.imss.gob.mx, o directamente en las ventanillas de Afiliación de las subdelegaciones ubicadas en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Sabinas, Monclova, Torreón y Saltillo, donde se brinda atención personalizada.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS Coahuila supera las mil 500 vasectomías en 2025; casi duplica la cifra del año anterior

En cuanto a las cuotas obrero patronales, el funcionario explicó que se calculan con base en el salario diario y los días laborados. El aseguramiento puede contratarse por día, mes, bimestre, semestre o año. Una vez hecho el registro, el primer mes se paga a periodo vencido, mientras que los meses posteriores deberán cubrirse de manera anticipada.

Finalmente, recomendó a empleadores y trabajadores consultar la página https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar, donde se encuentra disponible la herramienta “calculadora de cuotas”, la cual permite estimar los pagos correspondientes y resolver dudas relacionadas con el programa.

Temas


Salud
trabajadores

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’