inDrive anuncia alianza global para modernizar su operación en México

InDrive anunció una “alianza global” con Autofleet y los operadores de flotillas VOTOV, OCN, Mottu, Kovi y Veikul que facilitarán el acceso a vehículos bajo esquemas flexibles en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Cancún y Saltillo, que la firma ve como su puerta de entrada al mercado latinoamericano desde 2018.

De acuerdo con información de la empresa, mediante su plataforma de servicios urbanos, que opera bajo un modelo de negociación directa de precios con los usuarios —en lugar de tarifas fijas algorítmicas—, en efecto, se busca concretamente impulsar la movilidad justa y las oportunidades de ingreso.

La unión con Autofleet, líder en optimización y gestión de flotillas, y los cinco operadores mexicanos permitirá a la compañía ampliar el acceso a vehículos en el país, mediante el lanzamiento de una nueva plataforma global, en función de la cual los socios podrán administrar conductores y activos de manera centralizada.

Hace dos meses, Autofleet había anunciado desde Tel Aviv su colaboración con inDrive, a fin de que sus socios de flotas gestionasen conductores y activos de forma centralizada, “ofreciendo inteligencia integral, informes detallados y análisis exhaustivos para una operación eficiente”.

Precisó que esta alianza permitirá a dicha aplicación de autos de alquiler, la cual opera ya en 48 países, escalar su estrategia de flotas mediante una mejor visibilidad y control, la automatización de flujos de trabajo clave y una experiencia optimizada.

“A medida que las flotas adquieren un papel más importante en el ecosistema de la movilidad, su capacidad para satisfacer las crecientes expectativas de eficiencia, fiabilidad y escalabilidad dependerá de la tecnología avanzada”, señala el reporte.

Puntualizó que esta colaboración permitirá a los socios de flotas de inDrive cumplir con esa función, con Autofleet proporcionando las herramientas, la visibilidad y la infraestructura para gestionar operaciones complejas a gran escala.

El sofisticado Centro de Integración de Autofleet ofrecerá una integración API fluida, lo que permitirá a inDrive sincronizar datos en tiempo real sobre viajes, vehículos y conductores directamente en sus sistemas.

Autofleet, una subsidiaria independiente y de propiedad absoluta de Element Fleet Management y una organización clave dentro de Element Mobility, brinda tecnología avanzada, automatización e inteligencia a los ecosistemas de flotas globales.

ANTECEDENTES DE INDRIVE EN SALTILLO

La plataforma de movilidad inDrive llegó a Saltillo en 2018, convirtiéndose así en pionera en América Latina con su modelo de negociación de precios justos.

Desde entonces, ha experimentado una serie de innovaciones y lanzado diferentes beneficios al público usuario local.

Por ejemplo, a mediados de 2025 lanzó una iniciativa para reconocer y apoyar a los conductores locales, mediante un programa de rotulación de vehículos que ofrece un incentivo mensual de 610 pesos durante tres meses a quienes participen.

Mientras esto ocurre, en la plaza otras plataformas han disminuido su presencia, al tiempo que, por otra parte, inDrive sigue avanzando, gracias a sus tarifas competitivas y su enfoque centrado en la comunidad.

En 2023, inDrive también lanzó en Saltillo su campaña “Pacto por tu seguridad”, en alianza con el Instituto Municipal de las Mujeres, para capacitar a conductores en prevención del acoso y creación de entornos seguros.

En virtud de ello, más del 70 por ciento de los conductores registrados en la aplicación participaron en el taller digital, consolidando a Saltillo como un referente nacional en seguridad para usuarias.

Además, destaca en la trayectoria de inDrive en la capital de Coahuila la historia de Lizeth Martínez, ex policía y actual conductora, al haber sido protagonista del galardonado documental “Inner Drive”.

Dicho material visibiliza a las mujeres al volante y su impacto positivo en la comunidad. Su participación y liderazgo local han inspirado a muchas más a sumarse a la plataforma.

“Saltillo es el corazón de nuestra historia en Latinoamérica. Aquí comenzó todo, y aquí seguimos creciendo con nuestra gente”, habría expresado Rafael Garza, director general de inDrive en México.

Ahora, el sistema de movilidad de Saltillo, junto con el de otras cuatro ciudades, está en vías de experimentar una nueva transformación en el proceso de modernización y eficientización del servicio, gracias a la nueva alianza global anunciada por inDrive.