inDrive anuncia alianza global para modernizar su operación en México

Coahuila
/ 11 diciembre 2025
    inDrive anuncia alianza global para modernizar su operación en México
    Desde su llegada en 2018, inDrive ha consolidado en Saltillo un modelo de movilidad centrado en la comunidad. FOTO: INDRIVE

Cinco ciudades del país, incluida Saltillo, se beneficiarán de la ampliación del acceso a vehículos en el país, mediante un sistema de gestión de flotillas de clase mundial

InDrive anunció una “alianza global” con Autofleet y los operadores de flotillas VOTOV, OCN, Mottu, Kovi y Veikul que facilitarán el acceso a vehículos bajo esquemas flexibles en Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Cancún y Saltillo, que la firma ve como su puerta de entrada al mercado latinoamericano desde 2018.

De acuerdo con información de la empresa, mediante su plataforma de servicios urbanos, que opera bajo un modelo de negociación directa de precios con los usuarios —en lugar de tarifas fijas algorítmicas—, en efecto, se busca concretamente impulsar la movilidad justa y las oportunidades de ingreso.

La unión con Autofleet, líder en optimización y gestión de flotillas, y los cinco operadores mexicanos permitirá a la compañía ampliar el acceso a vehículos en el país, mediante el lanzamiento de una nueva plataforma global, en función de la cual los socios podrán administrar conductores y activos de manera centralizada.

Hace dos meses, Autofleet había anunciado desde Tel Aviv su colaboración con inDrive, a fin de que sus socios de flotas gestionasen conductores y activos de forma centralizada, “ofreciendo inteligencia integral, informes detallados y análisis exhaustivos para una operación eficiente”.

Precisó que esta alianza permitirá a dicha aplicación de autos de alquiler, la cual opera ya en 48 países, escalar su estrategia de flotas mediante una mejor visibilidad y control, la automatización de flujos de trabajo clave y una experiencia optimizada.

“A medida que las flotas adquieren un papel más importante en el ecosistema de la movilidad, su capacidad para satisfacer las crecientes expectativas de eficiencia, fiabilidad y escalabilidad dependerá de la tecnología avanzada”, señala el reporte.

Puntualizó que esta colaboración permitirá a los socios de flotas de inDrive cumplir con esa función, con Autofleet proporcionando las herramientas, la visibilidad y la infraestructura para gestionar operaciones complejas a gran escala.

El sofisticado Centro de Integración de Autofleet ofrecerá una integración API fluida, lo que permitirá a inDrive sincronizar datos en tiempo real sobre viajes, vehículos y conductores directamente en sus sistemas.

Autofleet, una subsidiaria independiente y de propiedad absoluta de Element Fleet Management y una organización clave dentro de Element Mobility, brinda tecnología avanzada, automatización e inteligencia a los ecosistemas de flotas globales.

ANTECEDENTES DE INDRIVE EN SALTILLO

La plataforma de movilidad inDrive llegó a Saltillo en 2018, convirtiéndose así en pionera en América Latina con su modelo de negociación de precios justos.

Desde entonces, ha experimentado una serie de innovaciones y lanzado diferentes beneficios al público usuario local.

Por ejemplo, a mediados de 2025 lanzó una iniciativa para reconocer y apoyar a los conductores locales, mediante un programa de rotulación de vehículos que ofrece un incentivo mensual de 610 pesos durante tres meses a quienes participen.

Mientras esto ocurre, en la plaza otras plataformas han disminuido su presencia, al tiempo que, por otra parte, inDrive sigue avanzando, gracias a sus tarifas competitivas y su enfoque centrado en la comunidad.

En 2023, inDrive también lanzó en Saltillo su campaña “Pacto por tu seguridad”, en alianza con el Instituto Municipal de las Mujeres, para capacitar a conductores en prevención del acoso y creación de entornos seguros.

En virtud de ello, más del 70 por ciento de los conductores registrados en la aplicación participaron en el taller digital, consolidando a Saltillo como un referente nacional en seguridad para usuarias.

Además, destaca en la trayectoria de inDrive en la capital de Coahuila la historia de Lizeth Martínez, ex policía y actual conductora, al haber sido protagonista del galardonado documental “Inner Drive”.

Dicho material visibiliza a las mujeres al volante y su impacto positivo en la comunidad. Su participación y liderazgo local han inspirado a muchas más a sumarse a la plataforma.

“Saltillo es el corazón de nuestra historia en Latinoamérica. Aquí comenzó todo, y aquí seguimos creciendo con nuestra gente”, habría expresado Rafael Garza, director general de inDrive en México.

Ahora, el sistema de movilidad de Saltillo, junto con el de otras cuatro ciudades, está en vías de experimentar una nueva transformación en el proceso de modernización y eficientización del servicio, gracias a la nueva alianza global anunciada por inDrive.

Temas


Movilidad
Transporte

Localizaciones


Coahuila
México

Organizaciones


InDriver

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

