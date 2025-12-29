Prevén suban importaciones chinas en industria eléctrica

/ 29 diciembre 2025
    Prevén suban importaciones chinas en industria eléctrica
    Añadió que se prevé que se incrementen las exportaciones sobre todo de China en ese sector en 2026 a doble dígito. FOTO ESPECIAL.

México representa uno de los mercados de mayor crecimiento para el almacenamiento de energía en América Latina

CDMX.-La industria solar china ve a México como un mercado prioritario en América Latina, por lo que no se descarta un incremento en las exportaciones destinadas a éste, aseguró la empresa SolisStorage.

Sergio Rodríguez, Chief Technology Officer (CTO) en América Latina de la compañía de origen asiático, destacó que proyectan aumentar las exportaciones a México de nuevas tecnologías solares, como la de almacenamiento EverCore, para sector comercial e industrial.

“La industria solar en general sigue creciendo en México a niveles de 15 por ciento anual y es un mercado muy atractivo en Latinoamérica, sólo superado en volumen por Brasil”, refirió Rodríguez. No obstante, existe la posibilidad de que en 2026 se apliquen aranceles a productos chinos por parte de México.

“Los aranceles se han aplicado principalmente por Estados Unidos a productos chinos y ahí sí han afectado mucho porque la mayor parte de la fabricación de sistemas solares como son módulos, inversores, etcétera, se fabrican en China.

“En México los aranceles deben orientarse a cuidar al sector local pues en el caso del sector solar no hay una fabricación de esos dispositivos”, explicó el directivo.

Además, se están enfocando a fortalecer el almacenamiento de energía eléctrica de origen solar.

“México continúa consolidándose como uno de los mercados solares fotovoltaicos más importantes de América Latina, impulsado por el rápido crecimiento de la generación distribuida, el aumento de las tarifas eléctricas y la creciente demanda de resiliencia energética en los segmentos residencial, comercial e industrial”, dijo

“A medida que el País acelera la adopción del autoconsumo y de soluciones behind-the-meter (sistemas de generación o gestión de energía), el almacenamiento se ha convertido en un componente clave del panorama energético mexicano”, expuso.

