Prevén un panorama difícil en torno a la renegociación del T-MEC

La renegociación del T-MEC viene difícil para México, pues Estados Unidos cuenta con muchas herramienta para hacer presión, puede generar acuerdos individuales y una transformación al programa que sustenta hasta hoy el 70% de las exportaciones mexicanas como es el IMMEX.

Lo anterior se dijo en la reunión mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), Coahuila Sureste, donde el socio de ROEH Law & Tax, Samuel Martínez González y la socia de Ortiz Leos, Ana Ortiz presentaron la conferencia “Comercio Exterior en México: Tendencias y Retos hacia 2026”.

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Con el T-MEC, lo más probable es que haya una extensión y una renegociación, y es probable que se continúe con los términos actuales, pero renegociando en temas de sectores sensibles como son el automotriz, farmacéutico, aeroespacial y en las industrias químicas.

“Sí es previsible que pueda haber una ruptura, pero no una donde ya no haya acuerdos, sino más bien que haya acuerdos individualizados entre México-Estados Unidos o Estados Unidos-Canadá, pero no se ve en el horizonte que nos quedemos sin T-MEC para siempre”, se dijo.

Se tendrán acuerdos individuales que atenderán los intereses de cada uno de los países.

“Hay un ambiente de cómo vas a jugar un partido de futbol contra el equipo que sabes que es el mejor, ya lo das por perdido, así es el ambiente que se percibe en la Secretaría de Economía, lo que tenemos que buscar como país es identificar los irritantes o conductas en la que la autoridad de Estados Unidos no ha cumplido para tener un poquito de margen de negociación”.

Lo que si está muy identificado es lo que quiere Estados Unidos, lo primero tiene que ver con las reglas de origen y la tendencia, es una regionalización de las cadenas de suministros para fortalecer lo que sucede entre los tres países, lo que buscan es que se vayan cerrando los caminos hacia cierta proveeduría, principalmente asiática.

En el caso del Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación),para Estados Unidos está en el ojo del huracán porque creen que por ahí se “cuelan muchas cosas que eventualmente aprovechan esa estructura mexicana para llegar a la Unión Americana”.

No desaparecerá ese programa, pero si se cree que habrá una reforma o una transformación sustancial, pues el IMMEX es el corazón del comercio exterior de México y hoy genera entre un 60 a 70% de las exportaciones del país.

Ante ello, en México se trabaja en una nueva versión, que incluso le han llegado a llamar el IMMEX 4.0, para que no solo vaya cerrando espacios a través de las formalidades, para así dar una tranquilidad a los Estados Unidos y así dejarles claro que sus autorizaciones no son el mecanismo de evasión de las empresas que no son originarias de la región.

Finalmente también se cree que se tendrá una mayor exigencia de las cadenas productivas regionales, lo que hoy ya se ve en temas como el automotriz y el aluminio, por lo que ahora se verá también con otros sectores.