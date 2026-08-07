Producción de autos en México cae un 2.19% en julio y exportaciones disminuyen un 9.7%

CDMX.-Las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros bajaron 9.67% en julio, respecto al mismo mes del año pasado, a 261 mil 534 unidades, reportó hoy el Inegi.

Por marca, en el mes de julio , las ventas al exterior de Mercedes Benz se desplomaron 97.7%, a 140 unidades, mientras que las de Nissan cayeron 75.6%, a 6 mil 091 unidades.

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Por otra parte, Ford Motor elevó sus exportaciones en 28%, a 38 mil 177 unidades, seguido de Stellantis, que incluye las marcas Chrysler y Fiat, con 16.9%, a 37 mil 963 unidades. Por destino, Estados Unidos fue con 75.9%, seguido por Canadá, con 12.7%; Alemania, 2.7%; Brasil, 1.8%, y Resto de países, con 6.9%..

Mientras que la producción total de vehículos ligeros bajó 2.19% anual, a 302 mil 673 unidades, con Ford Motor elevando su producción un 67%, a 31 mil 171, seguido de Acura con 21.8%, a 3 mil 401 unidades.

Mercedes Benz reportó una caída de 97.8% en su producción, a 100 unidades, y la producción de Honda se redujo en 26.9%, a 12 mil 474 unidades.

Las marcas no afiliadas registraron en julio una caída de 11.1% en su producción, a 2 mil 401 unidades, reportó el Inegi.

En julio, las ventas internas de vehículos ligeros subieron 3.4%, a 130 mil 835, mientras que en el acumulado del primer semestre reportan un alza de 5%, a 885 mil 353 unidades vendidas.

Por marcas, las afiliadas elevaron sus ventas en 1.73%, a 120 mil 956 unidades, destacando Stellantis con un alza de 50%.

En tanto, las marcas afiliadas con mayor caída en sus ventas en el mes de julio fueron Bentely con cero unidades vendidas, seguida de Isuzu, con -50.4% y Volvo, con -50.1%

De acuerdo con el Inegi, las marcas no afiliadas registraron un alza de 29.3% en sus ventas, a 9 mil 879 unidades, destacando Jetour con un incremento de 158% y Geely, con 127.6% más.

En contraste, las mayores caída de ventas en el mercado interno fueron de Auteco, con 66.7% menos, seguido de Foton con una baja de 15%