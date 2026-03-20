Proteccionismo y dependencia petrolera preocupa a empresarios de APEC ante la guerra en Medio Oriente

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Dinero
/ 20 marzo 2026
    Proteccionismo y dependencia petrolera preocupa a empresarios de APEC ante la guerra en Medio Oriente
    El consejo es el principal mecanismo de comercio e inversión en la región, fundado en 1989 para fomentar el crecimiento económico y la cooperación entre 21 economías. ESPECIAL.

Los integrantes de 21 países analizan el impacto que tiene económicamente la situación actual ante la guerra de Irán y aranceles

CDMX.- El Consejo Empresarial Asesor de APEC (ABAC por sus siglas en inglés) prepara un documento para los líderes de las 21 economías que lo integran en el que plantean una menor dependencia del petróleo y la importancia del libre comercio.

Lo anterior, en momentos en que la guerra en Medio Oriente impacta los precios del petróleo y que los aranceles y el regreso al proteccionismo afectan el libre intercambio de bienes y servicios.

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“Hay preocupación por el regreso al proteccionismo porque uno de los principios de APEC (o Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) es el libre comercio”, dijo a EL UNIVERSAL el integrante de ABAC, el embajador Sergio Ley.

Asimismo, los empresarios que conforman el Consejo Empresarial Asesor de APEC “tratamos de ver hacia el futuro y en el futuro una de las vías a seguir es la transición energética”, a las energías limpias, añadió.

Expuso que como integrantes del ABAC no pueden pronunciarse por temas políticos, pero sí por los impactos que se tienen por diversas causas.

Por ejemplo, los efectos de “la dependencia del petróleo se siente con la guerra en Medio Oriente, uno de los efectos multilaterales mundiales es el disparo de los precios del petróleo, que esto para muchas naciones en desarrollo es mortal, pero si nosotros cambiamos a un enfoque hacia una transición energética para la utilización de energías limpias, pues poco a poco se reducirá la dependencia del petróleo”.

Por ello, Ley añadió que es un tema en el que trabajan los integrantes del Consejo Empresarial Asesor de APEC.

Algunos de los puntos de interés para los empresarios de ABAC son el proteccionismo, la apertura comercial, la importancia del uso de energías limpias, la diversificación de mercados, la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en el comercio exterior, el uso racional del agua y la economía circular, entre otros.

Agregó que otro estudio en el que se trabaja es cómo prevenir los eventos económicos devastadores que pueden enfrentar los países en caso de que se presente una pandemia.

Explicó que del 22 al 25 de abril se abordarán esos temas, en lo que será el Segundo Encuentro Anual de este año de ABAC, la cual se realizará en la Ciudad de México, a fin de avanzar en el documento que los consejeros empresariales presentarán, a fines de año en China a los primeros ministros y presidentes de las 21 economías que conforman APEC.

“Ciertamente habrá recomendaciones en torno a aranceles y proteccionismo” si es que el tema no se considera político, dijo Ley.

El APEC lo conforman Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas. Rusia, Singapur, Taipei-China, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

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