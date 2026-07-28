Realizará AMASFAC el 7mo Congreso Nacional Sección Saltillo

El ex presidente de AMASFAC Saltillo, Luis Enrique Recio, indicó que esperan participantes de Coahuila, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Durango, entre otros, por lo que esperan un buen número de participantes foráneos.

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas ( AMASFAC ) Saltillo realizará su 7° Congreso Nacional Saltillo este 10 y 11 de septiembre, evento en el que se contempla una participación de 200 a 280 asistentes.

Entre los temas que se abordarán en el congreso serán “Ventas de Alto Rendimiento”, “La Ventaja de la Resiliencia”, “Visión Patrimonial 2026: Gestión Cambiaría y Megatendencias”, “De Agente a Empresario”, “¿Te Sientes Desplazado por la IA? Aprende a Usarle y Vuélvete el Asesor Irremplazable” y “Cómo Salir ante una Situación Difícil”.

En el evento se contará con conferencias, además habrá un área de exposición para aseguradoras y proveedoras, asimismo se concluirá con un espectáculo musical para celebrar el Día del Agente que a nivel nacional se celebra el 7 de septiembre.

CRECE COSTOS DE POLIZAS

El costo de las pólizas de seguro este año se han incrementado en promedio entre un 15 a 40%, dónde menos se han elevado los costos es en el seguro de automóviles, toda vez que se mantiene dentro de unos límites y con precios competitivos, dónde se han presentado mayores ajustes es en el seguro de gastos médicos mayores.