Realizará AMASFAC el 7mo Congreso Nacional Sección Saltillo
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La Asociación especializada en seguros y fianzas espera entre 200 a 280 participantes con conferencias sobre finanzas, IA, tendencias empresariales y más
La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) Saltillo realizará su 7° Congreso Nacional Saltillo este 10 y 11 de septiembre, evento en el que se contempla una participación de 200 a 280 asistentes.
El ex presidente de AMASFAC Saltillo, Luis Enrique Recio, indicó que esperan participantes de Coahuila, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Durango, entre otros, por lo que esperan un buen número de participantes foráneos.
Entre los temas que se abordarán en el congreso serán “Ventas de Alto Rendimiento”, “La Ventaja de la Resiliencia”, “Visión Patrimonial 2026: Gestión Cambiaría y Megatendencias”, “De Agente a Empresario”, “¿Te Sientes Desplazado por la IA? Aprende a Usarle y Vuélvete el Asesor Irremplazable” y “Cómo Salir ante una Situación Difícil”.
En el evento se contará con conferencias, además habrá un área de exposición para aseguradoras y proveedoras, asimismo se concluirá con un espectáculo musical para celebrar el Día del Agente que a nivel nacional se celebra el 7 de septiembre.
CRECE COSTOS DE POLIZAS
El costo de las pólizas de seguro este año se han incrementado en promedio entre un 15 a 40%, dónde menos se han elevado los costos es en el seguro de automóviles, toda vez que se mantiene dentro de unos límites y con precios competitivos, dónde se han presentado mayores ajustes es en el seguro de gastos médicos mayores.