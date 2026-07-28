Realizará AMASFAC el 7mo Congreso Nacional Sección Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Realizará AMASFAC el 7mo Congreso Nacional Sección Saltillo
    La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas recibirá a participantes de Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Durango, entre otros. CANVA

La Asociación especializada en seguros y fianzas espera entre 200 a 280 participantes con conferencias sobre finanzas, IA, tendencias empresariales y más

La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) Saltillo realizará su 7° Congreso Nacional Saltillo este 10 y 11 de septiembre, evento en el que se contempla una participación de 200 a 280 asistentes.

El ex presidente de AMASFAC Saltillo, Luis Enrique Recio, indicó que esperan participantes de Coahuila, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México y Durango, entre otros, por lo que esperan un buen número de participantes foráneos.

https://vanguardia.com.mx/dinero/inauguran-6to-congreso-de-amasfac-saltillo-participan-200-personas-BF17306722

Entre los temas que se abordarán en el congreso serán “Ventas de Alto Rendimiento”, “La Ventaja de la Resiliencia”, “Visión Patrimonial 2026: Gestión Cambiaría y Megatendencias”, “De Agente a Empresario”, “¿Te Sientes Desplazado por la IA? Aprende a Usarle y Vuélvete el Asesor Irremplazable” y “Cómo Salir ante una Situación Difícil”.

En el evento se contará con conferencias, además habrá un área de exposición para aseguradoras y proveedoras, asimismo se concluirá con un espectáculo musical para celebrar el Día del Agente que a nivel nacional se celebra el 7 de septiembre.

CRECE COSTOS DE POLIZAS

El costo de las pólizas de seguro este año se han incrementado en promedio entre un 15 a 40%, dónde menos se han elevado los costos es en el seguro de automóviles, toda vez que se mantiene dentro de unos límites y con precios competitivos, dónde se han presentado mayores ajustes es en el seguro de gastos médicos mayores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aseguradoras
Seguros
Economía

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SIMAS Torreón reincorporó el pozo Ferropuerto 2 al sistema hidráulico, con una aportación de 25 litros por segundo a la red general.

Refuerza Simas Torreón abasto de agua con reparación de pozo Ferropuerto
Autoridades estatales y representantes ganaderos mantienen la expectativa de recuperar la actividad exportadora bajo estrictos controles sanitarios.

Coahuila busca que puerto Acuña-Del Río sea incluido en tercera fase para exportar ganado a EU
El ejemplar quedó bajo resguardo de la SEMA, donde será valorado por veterinarios antes de definir su reubicación.

Capturan de forma segura a oso en ejido Cuautla tras reporte ciudadano en Saltillo
Justicia alineada

Justicia alineada
Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Saltillo, la velocidad del presente y la ilusión de la memoria

Milei siendo Milei

Milei siendo Milei
true

Ernesto Ruffo: Excesos del poder del régimen en México

true

POLITICÓN: Caso Ruffo, el ‘mayor golpe’ al huachicol fiscal cuyas cuentas no le salen FGR