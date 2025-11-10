Regresa la Copa Presidente a Saltillo; se la otorgan a Daimler

La Planta de Daimler en Saltillo fue galardonada con la Copa Presidente, en los últimos años este reconocimiento lo había recibido más la planta de Santiago Tianguistenco, pero ahora regresó a Derramadero.

De ese reconocimiento, se ha dicho, que es el máximo galardón que otorga la compañía, es un galardón que se otorga a la planta en Norteamérica por su excelencia en calidad, tiempo de entrega y sistema operativo.

TE PUEDE INTERESAR: Debido a los aranceles, beneficio neto de Toyota cayó un 7% en abril-septiembre

En el caso de Saltillo no es la primera vez que lo recibe, lo ha recibido al menos en otras tres ocasiones, en los años 2015, 2016 y 2017, mientras que ahora repite nuevamente con este galardón.

Cabe destacar que este ha sido un año con altibajos para la industria de camiones pesados que ha registrado una disminución en su producción y exportaciones, en el caso de la planta de Daimler en Saltillo, este año se realizó un reajuste de personal y a inicios de octubre realizó un paro técnico.