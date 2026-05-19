Reinauguran remodelación en el Hotel Imperial de Saltillo; representa una inversión de 9.6 mdd

Con el corte de listón que se realizó este martes, quedó reinaugurada la remodelación que se llevó a cabo en el Hotel Imperial, lo que representó una inversión de 9.6 millones de dólares o 163 millones de pesos y se realizó en un periodo de 3.5 años.

En el evento estuvieron la señora Rosa Ofelia Rodríguez Gutiérrez y sus hijos Héctor Horacio, Laura Josefina, Beatriz Eugenia y Gustavo Adolfo Dávila Rodríguez, así como el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, la encargada de la Secretaría de Turismo, Martha Moncada, el diputado federal, Jericó Abramo Masso, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales y Luis Gilberto González Arocha de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, entre otros.

En su mensaje, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que este es un sueño hecho realidad, se le invirtieron 9.6 millones de dólares (163 millones de pesos) en 3.5 años.

“Es un hotel con 68 años rejuvenecido, pusimos internet nuevo, pavimentados, 100% los cuartos los renovamos, el lobby, el gimnasio, la lavandería, la sala de juntas, oficinas y empezamos a trabajar para que este hotel familiar venga por otros 68 años más”, aseguró.

Recordó que este hotel nunca cerró, continúo trabajando se hizo el trabajo de remodelación.

A su vez, la señora Rosa Ofelia Rodríguez Gutiérrez recordó que este hotel lleva ese nombre por el apellido de su mama, Conchita Gutiérrez Imperial, luego se le añadió la Plaza de Toros que se le vendió a doña Conchita, asimismo añadió que su mamá con el apoyo de su papá, Melchor Rodríguez fue una mujer que con su trabajo y dedicación los enseñó a continuar con su obra.

Por su parte, el diputado, Jericó Abramo Masso felicitó a la familia Dávila Rodríguez porque una inversión de esa magnitud puede decirse fácil, pero son décadas de trabajo, esfuerzo, sacrificios, limitaciones y riesgos que había que correr para poderlo lograr, asimismo dijo que invertir en Saltillo vale mucho “porque el dinero se queda aquí y se contrata a gente local, además de que se capacite y fortalezca la región”.

Finalmente el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que es un edificio emblemático de Saltillo, asimismo hizo un reconocimiento a la familia Dávila Rodríguez por seguir invirtiendo en la ciudad, por seguir apostándole a la comunidad y por seguir consolidando a Saltillo como la ciudad más competitiva de México.