Revisión del T-MEC se alinea sobre metales críticos; Coahuila resalta por reservas de litio

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 5 febrero 2026
    Revisión del T-MEC se alinea sobre metales críticos; Coahuila resalta por reservas de litio
    Los municipios de Viesca, San Pedro y Parras de la Fuente cuentan con los proyectos mineros Yaki 2 y Yaki 3 que tienen reservas de litio. ESPECIAL

Autoridades de la Secretaría de Economía confirmaron que estos minerales serán cruciales para las negociaciones; Viesca, San Pedro y Parras pueden ser futuros yacimientos de ‘oro blanco’

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, confirmó que el nuevo acuerdo con Estados Unidos sobre minerales críticos busca blindar la competitividad de sectores como el automotriz, el acero y el litio; Coahuila cuenta con reservas importantes de este último.

Tras participar en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, celebrada en el Museo de Antropología, el funcionario subrayó que esta cooperación está alineada con el T-MEC.

TE PUEDE INTERESAR: Tereso Medina se perfila para dirigir la CTM a nivel nacional

“Es como parte de los propios esfuerzos que venimos realizando desde hace más de 100 días en nuestras consultas del tratado, en nuestras visitas con Washington y por supuesto las llamadas que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene con el presidente Trump”, afirmó Gutiérrez.

El acuerdo se inserta en los preparativos para la revisión del T-MEC en 2026. Gutiérrez destacó la labor diplomática encabezada por el secretario de Economía:

“El secretario Ebrard estuvo trabajando en las últimas semanas en Washington junto con la Cancillería mexicana para poder lograr un acuerdo estratégico... se van a elaborar varios planes y varias estrategias para ver de qué manera logramos resiliencia”.

México es líder mundial en producción de plata y es un productor relevante de oro y litio, logrando posicionarse junto a potencias como Europa y Japón:

“Ya se delineó esta lista de los minerales críticos... estamos trabajando precisamente en ello, en detectar cuáles son las necesidades regionales”, concluyó el subsecretario.

COAHUILA Y LITIO MX

El litio es un mineral considerado dentro de los minerales críticos, y el dos por ciento de las reservas mundiales de litio se encuentran en México. Además, entre Coahuila y Sonora hay 500 mil hectáreas de este mineral.

VANGUARDIA en 2022 había registrado dos proyectos mineros en los municipios de Viesca, San Pedro y Parras de la Fuente, llamados Yaki 2 y Yaki 3, con el potencial de explotación de litio.

Las inversiones para extraer este mineral impulsaron en 2022 la creación del organismo Litio Mx, dirigido por Pablo Daniel Taddei Arriola, designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de explotar y controla las cadenas de producción del “oro blanco”.

El litio es crucial para la industria de energía mundial. Además, otros metales críticos son el zinc, el manganeso, el cobalto, el níquel y el grafito, usados en la manufactura de semiconductores, baterías de última generación e infinidad de productos considerados por Washington como clave para su seguridad nacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Litio
Dinero
Economía

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein