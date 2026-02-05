Revisión del T-MEC se alinea sobre metales críticos; Coahuila resalta por reservas de litio

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, confirmó que el nuevo acuerdo con Estados Unidos sobre minerales críticos busca blindar la competitividad de sectores como el automotriz, el acero y el litio; Coahuila cuenta con reservas importantes de este último.

Tras participar en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, celebrada en el Museo de Antropología, el funcionario subrayó que esta cooperación está alineada con el T-MEC.

“Es como parte de los propios esfuerzos que venimos realizando desde hace más de 100 días en nuestras consultas del tratado, en nuestras visitas con Washington y por supuesto las llamadas que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene con el presidente Trump”, afirmó Gutiérrez.

El acuerdo se inserta en los preparativos para la revisión del T-MEC en 2026. Gutiérrez destacó la labor diplomática encabezada por el secretario de Economía:

“El secretario Ebrard estuvo trabajando en las últimas semanas en Washington junto con la Cancillería mexicana para poder lograr un acuerdo estratégico... se van a elaborar varios planes y varias estrategias para ver de qué manera logramos resiliencia”.

México es líder mundial en producción de plata y es un productor relevante de oro y litio, logrando posicionarse junto a potencias como Europa y Japón:

“Ya se delineó esta lista de los minerales críticos... estamos trabajando precisamente en ello, en detectar cuáles son las necesidades regionales”, concluyó el subsecretario.

COAHUILA Y LITIO MX

El litio es un mineral considerado dentro de los minerales críticos, y el dos por ciento de las reservas mundiales de litio se encuentran en México. Además, entre Coahuila y Sonora hay 500 mil hectáreas de este mineral.

VANGUARDIA en 2022 había registrado dos proyectos mineros en los municipios de Viesca, San Pedro y Parras de la Fuente, llamados Yaki 2 y Yaki 3, con el potencial de explotación de litio.

Las inversiones para extraer este mineral impulsaron en 2022 la creación del organismo Litio Mx, dirigido por Pablo Daniel Taddei Arriola, designado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de explotar y controla las cadenas de producción del “oro blanco”.

El litio es crucial para la industria de energía mundial. Además, otros metales críticos son el zinc, el manganeso, el cobalto, el níquel y el grafito, usados en la manufactura de semiconductores, baterías de última generación e infinidad de productos considerados por Washington como clave para su seguridad nacional.