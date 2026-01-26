Saltillo: Canacintra presentará a su presidente a finales de enero y se integra comité de IA

Arturo Reveles Márquez, que este jueves 29 de enero tomará protesta por un periodo más como presidente de Canacintra Coahuila Sureste, indicó que estará sumando dos nuevos comités a la cámara, como son el de Cadena de Suministro y el de Inteligencia Artificial.

Reveles Márquez indicó que actualmente en Canacintra Coahuila Sureste se cuenta con siete comités, por lo que se estarán sumando dos más para llegar a nueve, asimismo destacó que durante su primer año al frente de la cámara, se incrementó un 10 por ciento el número de socios y con ello, diciembre cerró en 498 de población asociada.

Del primer año que estuvo al frente de la cámara, destacó que los proyectos que se han implementado para ayudar a las empresas, entre ellos, la Plataforma Pyme que es un medio mediante el cual las empresas puedan realizar compras a proveedores del Sureste de Coahuila a través de una vinculación que se realiza de manera digital.

Otro proyecto que Reveles Márquez destacó fue el Foro de Directores o Líderes de Empresa que se realiza de manera trimestral, permitiendo la generación de un networking a nivel directivo, así como la actualización de sus respectivas agendas.

Destacó que en éstas reuniones se ha tenido muy buena asistencia y esto es importante para el caso del networking, toda vez que muchas veces ellos no pueden asistir a las sesiones que se realizan por la mañana debido a sus agendas, sin embargo, en estas platicas también comparten las situaciones que enfrentan sus empresas.