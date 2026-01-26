Tommy Hilfiger inaugura su primera tienda en Saltillo y apuesta por el mercado local

La primera tienda de la marca Tommy Hilfiger fue inaugurada este lunes, en punto de las 11:00 horas, en Galerías Saltillo, marcando la llegada formal de la firma de lujo a la capital de Coahuila.

Con el tradicional corte de listón y al grito de “Tommy Hilfiger Saltillo”, se realizó la apertura oficial de esta nueva sucursal, que se convierte en la número 65 de la marca en el país. La firma mantiene un ritmo de entre dos y tres aperturas anuales y, hasta el momento, esta es la única tienda contemplada para Coahuila.

Natalia Duque, gerente de la tienda en Saltillo, explicó que la decisión de instalarse en la ciudad respondió al potencial del mercado local, ya que previamente se contaba con una base importante de clientes saltillenses que realizaban sus compras en Monterrey —donde existen tres sucursales— y en Estados Unidos.

“Hay un mercado muy fuerte en Saltillo y será una de las atracciones del momento. Creemos que a Tommy Hilfiger le va a ir muy bien, porque somos un municipio con gran fortaleza comercial y con una población diversa”, expresó.