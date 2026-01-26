Tommy Hilfiger inaugura su primera tienda en Saltillo y apuesta por el mercado local

Saltillo
/ 26 enero 2026
    Con el corte de listón, autoridades del centro comercial y directivos de la marca inauguraron la primera tienda de Tommy Hilfiger en Saltillo, ubicada en Galerías Saltillo. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

La marca internacional Tommy Hilfiger inauguró su tienda en Galerías Saltillo, al considerar el potencial del mercado local; la sucursal es la número 65 en México

La primera tienda de la marca Tommy Hilfiger fue inaugurada este lunes, en punto de las 11:00 horas, en Galerías Saltillo, marcando la llegada formal de la firma de lujo a la capital de Coahuila.

Con el tradicional corte de listón y al grito de “Tommy Hilfiger Saltillo”, se realizó la apertura oficial de esta nueva sucursal, que se convierte en la número 65 de la marca en el país. La firma mantiene un ritmo de entre dos y tres aperturas anuales y, hasta el momento, esta es la única tienda contemplada para Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: A pesar de ajustes de horario, tormenta invernal provoca alto ausentismo escolar en el Sureste de Coahuila

Natalia Duque, gerente de la tienda en Saltillo, explicó que la decisión de instalarse en la ciudad respondió al potencial del mercado local, ya que previamente se contaba con una base importante de clientes saltillenses que realizaban sus compras en Monterrey —donde existen tres sucursales— y en Estados Unidos.

“Hay un mercado muy fuerte en Saltillo y será una de las atracciones del momento. Creemos que a Tommy Hilfiger le va a ir muy bien, porque somos un municipio con gran fortaleza comercial y con una población diversa”, expresó.

Natalia Duque, gerente de la tienda en Saltillo, destacó que la marca apostó por la ciudad debido al crecimiento del mercado y a la presencia de clientes locales. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ

La tienda ofrece alrededor de cuatro mil piezas entre ropa y accesorios, de las cuales entre el 60 y 70 por ciento están destinadas a la línea masculina, mientras que el resto corresponde a la colección para mujeres. El establecimiento se localiza en la planta baja del centro comercial, a un costado de Pandora y frente a H&M.

VIENEN MÁS TIENDAS A GALERÍAS

Directivos de Galerías Saltillo adelantaron que próximamente se sumará una nueva marca al centro comercial, aunque no se precisó el nombre. Se indicó que también será una firma de ropa para dama y caballero.

Estas aperturas forman parte del crecimiento comercial del complejo, que en el último año incorporó marcas como Lacoste y Sfera, entre otras, fortaleciendo su oferta para los consumidores de la región.

