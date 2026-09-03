Saltillo recibe por primera vez la Exposición Internacional TlaquepArte

Con artesanías, joyería, decoración y productos provenientes de México y distintos países, la Exposición Internacional TlaquepArte llegará por primera vez a Saltillo del 4 al 7 de septiembre, con entrada gratuita para el público general. Durante la rueda de prensa, Carlos Maytorena Martínez Negrete, presidente del comité organizador, explicó que TlaquepArte cuenta con cerca de 30 años de trayectoria y surgió en Tlaquepaque, Jalisco, para posteriormente convertirse en una exposición internacional.

Para esta edición se contempla la participación de alrededor de 150 expositores de más de 25 estados y 16 países, entre ellos Perú, Colombia, Cuba, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Turquía, Rusia, Italia, India, Indonesia, Kenia, Senegal y Egipto. La oferta incluirá plata de Taxco, cajas de Olinalá, madera tallada, textiles, vidrio soplado, guayaberas de Yucatán, café de Colombia, tapetes egipcios, lámparas de Turquía, lino italiano, sombreros de Panamá y otros productos de Latinoamérica y distintas regiones del mundo. Maytorena Martínez Negrete señaló que la exposición combina la venta al mayoreo y menudeo, por lo que está dirigida tanto a comerciantes como al público en general. La organización también busca garantizar la calidad y el precio de los productos que ofrecen los fabricantes.

El presidente del comité organizador destacó que Saltillo fue elegido por el potencial que representa como mercado para las artesanías, además de su cercanía con Monterrey, de donde esperan recibir visitantes. También se contempla la participación de artesanos de Coahuila. La Oficina de Convenciones y Visitantes dispondrá de un espacio para promover el destino y permitir la participación de artesanos locales. La exposición se realizará en las instalaciones de Canacintra Saltillo, en el bulevar Vito Alessio Robles 2888, colonia Nazario Ortiz Garza, y permanecerá abierta de las 10:00 a las 21:00 horas. La entrada y el estacionamiento serán gratuitos.

Se espera una afluencia de 20 mil visitantes durante los cuatro días, además de la llegada de expositores y compradores de distintas partes del país y la región, lo que representa una oportunidad para generar actividad turística y económica mediante hospedaje, consumo y otros servicios.

Los organizadores señalaron que, al tratarse de la primera edición en Saltillo, todavía no cuentan con una cifra precisa sobre la derrama económica y que esta podrá evaluarse una vez concluida la exposición.

La organización busca que la llegada de TlaquepArte sea el inicio de una presencia permanente en Saltillo, y que en futuras ediciones pueda ampliarse la participación de artesanos locales y del estado, incluso para llevar sus productos a otras sedes nacionales e internacionales.

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