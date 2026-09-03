Saltillo recibe por primera vez la Exposición Internacional TlaquepArte

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Saltillo recibe por primera vez la Exposición Internacional TlaquepArte
    Más de 150 expositores de 16 países ofrecerán desde artesanías hasta joyería en Canacintra Saltillo, del 4 al 7 de septiembre. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Desde plata de Taxco hasta lámparas de Turquía y textiles italianos encontrarás en la feria artesanal, que se realizará del 4 al 7 de septiembre en Canacintra

Con artesanías, joyería, decoración y productos provenientes de México y distintos países, la Exposición Internacional TlaquepArte llegará por primera vez a Saltillo del 4 al 7 de septiembre, con entrada gratuita para el público general.

Durante la rueda de prensa, Carlos Maytorena Martínez Negrete, presidente del comité organizador, explicó que TlaquepArte cuenta con cerca de 30 años de trayectoria y surgió en Tlaquepaque, Jalisco, para posteriormente convertirse en una exposición internacional.

Para esta edición se contempla la participación de alrededor de 150 expositores de más de 25 estados y 16 países, entre ellos Perú, Colombia, Cuba, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Turquía, Rusia, Italia, India, Indonesia, Kenia, Senegal y Egipto.

La oferta incluirá plata de Taxco, cajas de Olinalá, madera tallada, textiles, vidrio soplado, guayaberas de Yucatán, café de Colombia, tapetes egipcios, lámparas de Turquía, lino italiano, sombreros de Panamá y otros productos de Latinoamérica y distintas regiones del mundo.

Maytorena Martínez Negrete señaló que la exposición combina la venta al mayoreo y menudeo, por lo que está dirigida tanto a comerciantes como al público en general. La organización también busca garantizar la calidad y el precio de los productos que ofrecen los fabricantes.

$!La feria artesanal ofrecerá venta al mayoreo y menudeo con acceso gratuito para el público. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ
La feria artesanal ofrecerá venta al mayoreo y menudeo con acceso gratuito para el público. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

El presidente del comité organizador destacó que Saltillo fue elegido por el potencial que representa como mercado para las artesanías, además de su cercanía con Monterrey, de donde esperan recibir visitantes.

También se contempla la participación de artesanos de Coahuila. La Oficina de Convenciones y Visitantes dispondrá de un espacio para promover el destino y permitir la participación de artesanos locales.

La exposición se realizará en las instalaciones de Canacintra Saltillo, en el bulevar Vito Alessio Robles 2888, colonia Nazario Ortiz Garza, y permanecerá abierta de las 10:00 a las 21:00 horas. La entrada y el estacionamiento serán gratuitos.

$!La organización prevé una asistencia de 20 mil personas y la llegada de compradores de Coahuila y Nuevo León durante los cuatro días del evento. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ
La organización prevé una asistencia de 20 mil personas y la llegada de compradores de Coahuila y Nuevo León durante los cuatro días del evento. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Se espera una afluencia de 20 mil visitantes durante los cuatro días, además de la llegada de expositores y compradores de distintas partes del país y la región, lo que representa una oportunidad para generar actividad turística y económica mediante hospedaje, consumo y otros servicios.

Los organizadores señalaron que, al tratarse de la primera edición en Saltillo, todavía no cuentan con una cifra precisa sobre la derrama económica y que esta podrá evaluarse una vez concluida la exposición.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/canacintra-coahuila-sureste-analiza-retos-industriales-ante-la-ley-de-economia-circular-PD22034568

La organización busca que la llegada de TlaquepArte sea el inicio de una presencia permanente en Saltillo, y que en futuras ediciones pueda ampliarse la participación de artesanos locales y del estado, incluso para llevar sus productos a otras sedes nacionales e internacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Exposiciones

Localizaciones


Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El anexo del segundo informe

El anexo del segundo informe
true

Protege el magistrado Mery Ayup despojo inmobiliario en Coahuila: Mejía Berdeja
true

POLITICÓN: Empresarios acusan de extorsión a agentes de la FGR en Coahuila

Diez personas fueron aseguradas por la Policía Municipal tras el enfrentamiento registrado por el supuesto cobro de una deuda.

Ramos Arizpe: grupo de 15 irrumpe en vivienda por una deuda; causan destrozos y detienen a diez
El diputado por el PT ya había quedado fuera del Congreso, luego de acumular tres faltas sin justificar.

Tribunal Electoral federal vuelve a dejar a Tony Flores fuera del Congreso de Coahuila; podría no regresar
El coahuilense volverá a compartir equipo con Isaac del Toro, con quien anteriormente coincidió en el AR Monex Team.

Carlos García representará a Coahuila en el Mundial de Ciclismo de Ruta
Naftogaz es la compañía nacional de petróleo y gas de Ucrania. Es una empresa estatal subordinada al gobierno del país. La empresa se dedica a la extracción, transporte y refinamiento de gas natural y petróleo crudo.

Noruega incauta buque ruso para hacer cumplir reclamación ucraniana de 4 mil 220 millones
Irán lleva años probando misiles, y se alega que Rusia intervino en 2023 para ayudar a desarrollar misiles de crucero supersónicos.

Revelan que Rusia está ayudando secretamente a Irán a construir misiles supersónicos para atacar buques de guerra de EU