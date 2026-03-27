SAT invita a contribuyentes a presentar declaración anual

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 27 marzo 2026
    SAT invita a contribuyentes a presentar declaración anual
    Se informó que en el caso de quienes tributan con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), algunas pueden quedar relevadas de esta obligación. FRANCISCO MUÑIZ /VANGUARDIA.

Las personas que resulten con impuesto a cargo podrán pagar hasta en seis parcialidades, siempre que presenten la declaración dentro de abril

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Saltillo invitó a las personas físicas a presentar su declaración anual 2025, para ello, recordaron que del 1 al 30 de abril su plataforma estará disponible las 24 hora del día.

La administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente del SAT, Grethel Berenice Ramos Mercado y el Administrador Desconcentrado de Recaudación, Aldo Alberto Mazariegos Gordillo, presentaron los pormenores.

TE PUEDE INTERESAR: Impactan embajada de EU en Irak; circulan videos de humo y llamas del edificio

Informó que deben presentar su declaración anual quienes obtuvieron ingresos por sueldos y salarios en ciertos supuestos, así como quienes realizan actividades profesionales, empresariales, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses o dividendos. En el caso de quienes tributan con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), algunas pueden quedar relevadas de esta obligación.

Para presentar la declaración se requiere contraseña o e.firma activa, cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10,001 pesos, la declaración deberá enviarse utilizando e.firma.

Cuando las personas contribuyentes tengan saldo a favor, la devolución automática se realiza en aproximadamente cinco días; si se detectan ajustes, el trámite pasa a revisión y el plazo de devolución puede extenderse conforme al proceso establecido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Declaración Anual
Dinero
Economía

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


SAT

El Economista

El Economista

Periódico especializado en economía, finanzas y negocios de México y el mundo. El Economista también cubre noticias sobre política, tipo de cambio, la bolsa mexicana, divisas, tendencias económicas y entrepreneur.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
Declaración de guerra

Declaración de guerra
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
En el área de oncohematología para el tratamiento de leucemia y mejorar la atención oncológica pediátrica.

Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
Una protesta contra la reactivación del reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en Tokio, el 19 de enero de 2026.

Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA
El pitcher japonés anunció su salida tras dos semanas de trabajo en el Spring Training.

Saltillo pierde a su refuerzo japonés: Kuniyoshi se despide por lesión en la espalda
Ciudadanos de diversas edades y procedencias se movilizan de forma pacífica en espacios públicos, portando símbolos que exigen un equilibrio de poderes en el gobierno federal.

Lo que sabemos de las protestas ‘No Kings’ en Estados Unidos