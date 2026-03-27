SAT invita a contribuyentes a presentar declaración anual

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) en Saltillo invitó a las personas físicas a presentar su declaración anual 2025, para ello, recordaron que del 1 al 30 de abril su plataforma estará disponible las 24 hora del día.

La administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente del SAT, Grethel Berenice Ramos Mercado y el Administrador Desconcentrado de Recaudación, Aldo Alberto Mazariegos Gordillo, presentaron los pormenores.

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Informó que deben presentar su declaración anual quienes obtuvieron ingresos por sueldos y salarios en ciertos supuestos, así como quienes realizan actividades profesionales, empresariales, arrendamiento, enajenación de bienes, intereses o dividendos. En el caso de quienes tributan con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), algunas pueden quedar relevadas de esta obligación.

Para presentar la declaración se requiere contraseña o e.firma activa, cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10,001 pesos, la declaración deberá enviarse utilizando e.firma.

Cuando las personas contribuyentes tengan saldo a favor, la devolución automática se realiza en aproximadamente cinco días; si se detectan ajustes, el trámite pasa a revisión y el plazo de devolución puede extenderse conforme al proceso establecido.